Norsk filminstitutt tildeler produksjonstilskudd til fire nye spillefilmer

Norsk filminstitutt har fordelt produksjonstilskudd til fire norske spillefilmer. Midlene går til «Hvis ingen går i fella 2», «Kielland», «Tonje Glimmerdal» og «Pepperkakebyen», som til sammen skal bidra til et variert og nasjonalt forankret kinotilbud.

Norsk filminstitutt har tildelt produksjonstilskudd til fire norske spillefilmer etter markedsvurdering. Disse filmene representerer et mangfold av sjangre og historier, og sikter mot et bredt publikum på norske kinoer. Med en samlet tildeling som understreker viktigheten av nasjonal filmproduksjon, bidrar disse prosjektene til å styrke kinotilbudet over hele landet.

To av filmene, «Hvis ingen går i fella 2» og «Kielland», mottar hver 14,2 millioner kroner i produksjonstilskudd. «Hvis ingen går i fella 2» er oppfølgeren til fjorårets mest sette norske film, og fortsetter historien om menneske- og musefamiliene i det som loves å bli et enda større og villere eventyr. Med et totalbudsjett på over 53 millioner kroner, forventes denne familiefilmen å treffe kinolerretet i andre halvdel av 2027. «Kielland» tar for seg den gripende Alexander Kielland-ulykken i 1980, som krevde 123 menneskeliv. Denne spillefilmen, regissert av Roar Uthaug, kjent for suksesser som «Troll» og «Bølgen», har et totalbudsjett på nær 79 millioner kroner og planlegges med premiere i andre halvdel av 2028.

De resterende to filmene, «Tonje Glimmerdal» og «Pepperkakebyen», får et tilskudd på 9,8 millioner kroner hver. «Tonje Glimmerdal» er en filmatisering av Maria Parrs populære barnebok, som tidligere har gjort suksess på teaterscenen. Regissør Atle Knudsen, som tidligere har adaptert Parrs verker, står bak denne filmen med et totalbudsjett på 33 millioner kroner. Den forventes å ha premiere tidlig i 2028. «Pepperkakebyen» er en animasjonsfilm fra Kokosbananas-universet, inspirert av Bergens årlige pepperkakeby. Med et betydelig budsjett på nær 70 millioner kroner, og med Will Ashurst og Kjersti G. Steinsbø som regissører, vil denne filmen vises for publikum i 2029.

Direktør for Norsk filminstitutt, Kjersti Mo, understreker at disse brede, norske spillefilmene er essensielle for kinoenes drift over hele landet. Hun beskriver prosjektene som «fortellinger om og fra landet vårt, på vårt språk og for vår tid», og mener de samlet vil bidra til et variert og relevant kinotilbud som trekker publikum til kinosalene. Disse tilskuddene sikrer at norske historier fortelles på norsk og formidles til et nasjonalt publikum.





Norsk Tipping stengt for spill grunnet tekniske problemer, gruppesøksmål pågårNorsk Tipping opplever tekniske problemer som har ført til stenging av spill og mulige forsinkelser i premieutbetalinger. Selskapet er også involvert i et gruppesøksmål der over 17.000 nordmenn krever erstatning grunnet feil i trekninger av Eurojackpot og Lotto, som skal ha gitt andelsspill urettmessige fordeler over tid.

