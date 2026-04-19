Norsk forsvar avhengig av israelske komponenter

Norge mottar forsvarsmateriell med komponenter fra israelske selskaper til sentrale militære systemer som F-35 kampfly, Leopard-stridsvogner og fregatter. Forsvarsministeren understreker at det er umulig å bygge opp Forsvaret uten dette utstyret, og at det er uaktuelt å være isolert fra internasjonale forsyningskjeder. Eksperter forklarer at militære systemer er komplekse og ikke kan endres enkelt.

En rekke sentrale deler av Norges forsvarssystemer inneholder komponenter fra israelske selskaper. Dette gjelder alt fra F-35 kampfly og CV90 stormpanservogner, til nye tyske Leopard-stridsvogner og britiske Type 26-fregatter. Det israelske bidraget strekker seg også til artillerisystemet K9, ammunisjonsfartøyet K10, panservognen Wisent 2 og det pansrede kjøretøyet Dingo 2. Dette viser en oversikt publisert i fagbladet Forsvaret s Forum. Forsvarsminister Tore O.

Sandvik (Ap) bekrefter at Norge ikke selger våpen til Israel og heller ikke kjøper frittstående israelske våpensystemer. Han understreker imidlertid at det ikke eksisterer en boikott av israelsk utstyr, og at det er «helt uaktuelt» for Norge å skulle skreddersy forsvarsmateriell på en måte som isolerer landet fra internasjonale forsyningskjeder. "Det vil gjøre det helt umulig å bygge opp Forsvaret, og det vil også gjøre det veldig vanskelig å være integrerte i Nato," sier forsvarsministeren. Denne avhengigheten skyldes den globale naturen til produksjonen av moderne forsvarsmateriell. Senior forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved Nupi forklarer at det er helt normalt at store militære systemer, som fly og marineskip, har underleverandører fra flere land. "Det er ikke slik at man bare kan ta ut enkeltdeler," sier Solli. Han utdyper at når et komplekst system som et fly eller et skip er sertifisert, er det basert på de integrerte systemene som er testet og validert. "Det er ikke bare å ta det ut som en legobrikke fra et marineskip eller et fly, og så erstatte det med noe annet. Når et fly eller et skip er sertifisert, er det sertifisert for de systemene det har om bord, som er testet og validert," forklarer Solli. Denne integrerte og komplekse tilnærmingen til produksjon og sertifisering gjør at erstatning av enkeltkomponenter, spesielt fra en spesifikk leverandør som Israel, blir en utfordring. Det er en realitet i moderne forsvarsproduksjon at man ofte må forholde seg til globale leveransekjeder, selv for nasjonale forsvarsinnkjøp





Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

