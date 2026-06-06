Norsk fotballandslag ankommer New Jersey for Marokko-test

Norges fotballandslag har ankommet New Jersey der de skal spille en privatlandskamp mot Marokko. Laget har flyttet fra treningsbasen i Greensboro til et hotell med utsikt til Manhattan. Fokus ligger nå på å få spilleminutter for spillerne før VM-kvalifiseringen.

Norges fotballandslag er ankommet New Jersey-området i USA for å spille en privat landskamp mot Marokko på lørdag. Laget, som inkluderer stjernespillere som Erling Braut Haaland , Martin Ødegaard og Oscar Bobb, landet på Newark Liberty International Airport etter en flytur fra treningsbasen i Greensboro, North Carolina.

De ble eskortert av politiet til Westin Jersey City Newport hotelloppholdsstedet, som har utsikt mot Manhattan. Hotellet representerer et sceneskifte fra det mer avsidesliggende Grandover Resort i Greensboro, der laget har bodd de siste dagene. I ankomsten møtte laget enkelt autografjegere, men sikkerhetsmessig var overfarten tett. Kampen finner sted på Sports Illustrated Stadium i New Jersey, en arena med kapasitet på 25 000 personer.

Det forventes rundt 20 000 tilskuere. Før kampen Eagles styrket Ståle Solbakken at hovedfokuset er å få spilleminutter på mange spillere for å være fysisk forberedt til åpningskampen i VM-kvalifiseringen mot Irak. Resultatet i Marokko-kampen er sekundært. Spillerne Alexander Sørloth understreket at det er et godt marokkansk lag, men at Norge skal strebe etter en god prestasjon og en positiv følelse inn mot VM-start.

Denne kampen fungerer som en generalprøve for Solbakkens tropp før viktige kvalifiseringskamper





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Norsk Fotball Landslag Erling Braut Haaland Marokko VM Kvalifisering

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