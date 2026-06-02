Norsk fotballlandslag på vei til VM-base i USA

Den norske fotballlandslaget har startet reisen til USA, der de skalDelta i Fotball-VM. Med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i følget, har troppen charteret et VIP-fly for å komme seg til Greensboro, der basisen skal være. Landslagssjef Ståle Solbakken håper å minimere jetlag ved å holde seg våkne under flyturen.

Den norske fotballlandslaget har ankommet Gardermoen for å reise til USA for å delta i Fotball-VM. Blant spillerne som er med på turen, er Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard .

Lagets ledelse, inkludert landslagssjef Ståle Solbakken, har sørget for en komfortabel reise med et chartret Boeing 757 VIP-fly fra Icelandair. Flyet har full business class og skal ta troppen fra Gardermoen via Bangor i Maine til Greensboro, der basis for VM vil være. På grunn av tidsforskjellen vil ankomsten til Greensboro skje seint på kvelden lokal tid, seks timer tidligere enn norsk tid.

For å minimere jetlag håper man at spillerne holder seg våkne under flyturen, så de kan legge seg så snart de ankommer og dermed justere til den nye tidssonen. Landslagssjefen minnet på en lignende reise til Australia i 1997 som var utrolig langvarig, og han fortalte at leken gang var den første som sov under den lange reisen. Han påpekte at sperren Frode Grodås sannsynligvis vil være den første som sovner under denne turen også.

Troppen har søkt inn i et hotell i Greensboro som vil fungere som Norges base under vm





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