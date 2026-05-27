Norsk-fransk forsvarsavtale: Støre og Macron undertegner splitter ny avtale

Statsminister Jonas Gahr Støre og Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu møtte onsdag ettermiddag for å undertegne en splitter ny forsvarsavtale med Frankrike. Avtalen innebærer et taktskifte i samarbeidet og en bestemmelse om gjensidig forsvar.

Vi gjør dette på bakgrunn av det sikkerhetspolitiske bildet som er i Europa. Blant annet gjennom Russlands voldsomme opprustning, også på atomområdet. Og at de fører fullskala krig mot et annet europeisk land, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Han fløy onsdag ettermiddag til Paris for å møte president Emmanuel Macron, og for å undertegne en splitter ny forsvarsavtale med Frankrike. Erstatt ikke USA Macron kunngjorde i mars at Frankrike skal øke sin beholdning av atomstridshoder, og at landet vil bidra ytterligere til avskrekking i Europa gjennom atomvåpen. Han inviterte også inn flere andre europeiske land til samarbeidet. I en tid der Europa skal ta mer ansvar, være mer relevant, så gjelder det også på dette området.

Men det erstatter ikke USA. Det er vi veldig opptatt av, sa Støre til NTB om bord på flyet til Paris. Det vi åpner for i denne avtalen, er en dialog om hvordan man tolker trusselbildet, deler etterretning, og hvordan det konvensjonelle skal ivaretas for å hindre at vi kommer i en situasjon med atomvåpen, sier Støre. Narvikavtalen innebærer et taktskifte i samarbeidet.

Avtalen inneholder en bestemmelse om gjensidig forsvar: Våre to land forplikter seg til å stille opp for hverandre – også militært – dersom det er behov for det, sier Støre. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu i Paris onsdag ettermiddag. Senere skal han møte president Macron. Han sier det er del av Norges strategi for å gi norsk sikkerhet flere bein å stå på – i tillegg til Nato.

De siste månedene har Norge inngått forsvarsavtaler også med Tyskland og Storbritannia. Macron har også snakket om å utplassere atomvåpen i andre land. Statsministeren er tydelig på at det ikke er aktuelt for Norge. Hva vil du si til de som frykter at dette bidrar til å øke faren for atomkrig?

Hele meningen med dette er jo å ivareta en avskrekking mot krig. Vi har i Nato helt siden 1949 hatt en avskrekkingsstrategi basert på atomvåpen, som noen ser bort fra, fra tid til annen. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at det fortsatt ikke skal utplasseres atomvåpen i Norge i fredstid. Støre viser til at antall atomvåpen i Europa har kommet kraftig ned fra en topp på 1980-tallet.

Og at Frankrike relativt sett har få atomvåpen. – Frankrike har strategiske atomvåpen, som er den siste formen for avskrekking. De har ikke taktiske atomvåpen. Utfordringen i Europa i dag er jo at Russland får stadig flere og varierte taktiske atomvåpen, sier Støre.

USA bekrefter at den strategien vi har i Nato bygger på en avskrekkingsstrategi, som også er kjernefysisk. Det står ved lag.





