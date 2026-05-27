Norsk-fransk forsvarsavtale styrker samarbeid og atomdialog

Norge og Frankrike inngår en ny forsvarsavtale som omfatter gjensidig forsvar og tettere samarbeid om fransk atomavskrekking. Avtalen ses som et svar på økt usikkerhet rundt USAs rolle i Nato og krigen i Europa.

Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som markerer et betydelig skritt mot tettere europeisk sikkerhetssamarbeid. Avtalen, som inneholder en bestemmelse om gjensidig forsvar, knytter Norge tettere til Frankrike s nye europeiske kjernevåpeninitiativ.

Den kommer i en tid preget av krig i Europa og økende usikkerhet rundt USAs rolle i Nato. Ifølge forskere og eksperter er avtalen et naturlig svar på en mer uforutsigbar geopolitisk situasjon, der Norge søker å styrke båndene til de store europeiske nasjonene. Nupi-forsker Marianne Riddervold mener avtalen ikke er overraskende, men heller en del av en strategi for å bygge flere sikkerhetspolitiske bein å stå på.

Hun understreker at jo flere slike samarbeid Norge har, særlig med store land, jo tryggere vil landet være. Forsvarsanalytiker Per Erik Solli i Nupi påpeker at avtalen føyer seg inn i en utvikling som har pågått over flere år, der stadig flere europeiske land inngår direkte forsvarsavtaler seg imellom parallelt med Nato-samarbeidet. Han forklarer at dette har vært et mønster, spesielt blant nordeuropeiske land, som avtaler gjensidig støtte direkte.

En sentral del av avtalen er at Norge blir en del av Frankrikes utvidede samarbeid rundt atomavskrekking. De franske atomvåpnene forblir under fransk kontroll, og det er den franske presidenten som eventuelt beslutter bruk av dem. Frankrike åpner imidlertid for dialog med andre europeiske land, uten at det innebærer utplassering av atomvåpen på norsk jord. Riddervold påpeker at mange europeiske land nå ønsker tettere samarbeid med Frankrike om atomspørsmål, nettopp på grunn av økt usikkerhet rundt USA.

Hun advarer samtidig om at alternativet, der flere europeiske land utvikler egne atomvåpen, ville være langt mer dramatisk. Derfor kan samarbeid med eksisterende atommakter være å foretrekke. Statsminister Jonas Gahr Støre har understreket at Nato fortsatt er grunnmuren i norsk sikkerhetspolitikk, og ekspertene er enige i at denne typen samarbeid er en del av svaret på at Europa må gjøre mer selv. Det er også i tråd med det amerikanerne sier de ønsker fra Europa.

Onsdag kveld skal Støre ha et bilateralt møte med Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris, og avtalen skal etter planen signeres av de norske og franske forsvarsministrene i forkant av dette møtet. Avtalen representerer dermed et viktig strategisk grep for Norge i en tid med høy geopolitisk spenning





