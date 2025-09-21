Norsk friidretts-VM preget av skuffelser og uflaks

Norges medaljehåp i friidretts-VM i Budapest sviktet, med skader og dårlige prestasjoner som hovedårsak. Svenske medier omtalte mesterskapet som en «mardröm» for Norge.

Høydepunktene i det norske friidretts-VM i Budapest ble overskygget av skuffelser og uflaks, da medaljehåpene enten ble skadet eller ikke presterte som forventet. Sander Skotheim , som var i gullkampen i tikamp, ble diskvalifisert på 110 meter hekk, noe som markerte et av mange tilbakeslag for det norske laget. Sport ssjef Erlend Slokvik uttrykte sin skuffelse over mesterskapet, spesielt ettersom Norge hadde hatt mye «stang ut» gjennom hele konkurransen.

Skotheim selv, som innendørsverdensmester, var en stor medaljekandidat. Slokvik erkjente at de ikke hadde forventet å reise hjem uten medalje, og at mesterskapet var under pari sett fra deres ståsted. Den norske innsatsen ble også kommentert i svenske medier, hvor Aftonbladet og Expressen beskrev situasjonen som en «mardröm» for Norge. Dagens Nyheter brukte også sterke ord for å beskrive den norske nedturen. Til tross for tidligere suksess, som det beste VM noen gang i Budapest i 2023 med to gull, ett sølv og en bronse, klarte ikke Norge å gjenta suksessen i dette mesterskapet. Fokuset på medaljehåp som ikke lyktes, førte til en følelse av skuffelse, både for utøverne og støtteapparatet. Sportssjefen påpekte hvor mye støtteapparatet jobbet for utøverne, noe som gjorde det ekstra tungt når resultatene uteble. NRK-kommentator Jann Post oppsummerte situasjonen ved å minne om skadene til Jakob Ingebrigtsen og Markus Rooth, samt Karsten Warholms skade, som alle bidro til den negative utviklingen. \Til tross for de dystre utsiktene er det fortsatt noen lyspunkter. Jakob Ingebrigtsen skulle delta i finalen på 5000 meter, og stafettjentene (4x400 meter) hadde kvalifisert seg til finale etter norsk rekord i forsøket. Slokvik uttrykte forsiktig optimisme, og påpekte at det var en stor prestasjon å ha et stafettlag i finalen i sprint. Samtidig var det også individuelle prestasjoner som fortjente ros, inkludert Henriette Jægers syvendeplass på 400 meter, Sondre Guttormsens sjetteplass i stavfinalen, Amalie Iuels personlige rekord på 400 meter hekk og semifinaleplass, og Thomas Mardals sjetteplass i slegge. Slokvik understreket imidlertid at det er de beste utøverne som skal ta medaljene, og at det ikke ser like bra ut når de ikke lykkes. Det er en klar kontrast mellom forventningene før mesterskapet og realitetene. Norges friidrettslag hadde høye ambisjoner etter tidligere suksess, men uflaks og skader satte en stopper for medaljejag. Selv om det var lyspunkter i form av individuelle prestasjoner og stafettlagets finaleplass, overskygget skuffelsen over de store medaljehåpene. Situasjonen illustrerer hvor viktig helse og form er i idrett, og hvor raskt ting kan endre seg på et høyt konkurransenivå. Den norske innsatsen i dette VM vil trolig bli husket som et eksempel på hvor vanskelig det kan være å oppnå suksess når uflaks og skader rammer de viktigste utøverne. For Norge, som hadde satt høye mål, må de nå analysere hva som gikk galt og forberede seg på fremtidige konkurranser. Konkurransen viser også hvor viktig støtteapparatet er for utøverne, og den enorme innsatsen som legges ned for å forberede dem. \Resultatet i dette VM understreker også betydningen av å ha bredde i troppen. Mens noen utøvere presterte godt, falt de største medaljehåpene igjennom, og det viser hvor viktig det er å ha flere utøvere som kan levere på høyt nivå. I tillegg til det sportslige er det også elementer av psykologi involvert. Presset som følger med forventningene, og ikke minst skuffelsen ved å ikke lykkes, kan påvirke utøverne. Skadene som rammet flere av de norske utøverne før og under mesterskapet bidro til å senke lagets moral. Det understreker viktigheten av forebyggende arbeid og god helseoppfølging. Selv om stafettjentenes prestasjon var en lyspunkt, kan man spørre seg om det var nok til å løfte stemningen i laget. Slokvik og resten av støtteapparatet må nå analysere hva som gikk galt, og legge en plan for fremtidige konkurranser. Man kan trekke paralleller til andre idretter, der skader og uflaks kan ødelegge et lags sjanser til å lykkes. Det kreves mye mental styrke for å komme tilbake etter et slikt mesterskap, og det blir spennende å se hvordan det norske laget kommer til å prestere i fremtiden. Selv om det var skuffende resultater i friidretts-VM i Budapest, er det viktig å huske på at dette er idrett på et høyt nivå. Det er mange faktorer som spiller inn, og det er ikke alltid de beste vinner. Den norske lagledelsen har en jobb å gjøre, men det er ingen tvil om at laget har potensial til å komme sterkt tilbake





