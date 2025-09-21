Norsk friidrettsfiasko i VM: Skotheim disket, og medaljehåp knuses

Norge opplever et skuffende VM i friidrett. Sander Skotheim ble diskvalifisert i tikamp, noe som knuser medaljehåp. Skader og uflaks har preget mesterskapet. Svensk presse jubler over Norges nedtur.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Skotheim var i gullkampen i tikamp inntil han på sjette øvelse (110 meter hekk) ble disket og brøt konkurransen etterpå. Dette resultatet har sendt sjokkbølger gjennom det norske friidrettsmiljøet og skapt en følelse av skuffelse og nedstemthet, ikke bare for utøveren selv, men også for hele støtteapparatet og det norske landslaget.

Sportssjef Erlend Slokvik uttrykte sin bekymring i et intervju med VG umiddelbart etter hendelsen. Han beskrev situasjonen som et hardt slag, ikke minst fordi man hadde store forventninger til Skotheim, og han var et av de fremste medaljehåpene. Slokvik pekte på at laget har hatt en rekke uheldige omstendigheter gjennom mesterskapet, med skader og uflaks som har rammet flere av de profilerte utøverne. Han antydet at den psykiske belastningen av dette kunne ha bidratt til at Skotheim ikke klarte å prestere på sitt beste i den avgjørende øvelsen. 46 nasjoner har tatt medalje i Tokyo-VM, og USA leder an med imponerende 20 medaljer. Den norske representasjonen er skuffet over å ikke ha sikret noen medaljer, noe som bryter med de forventningene som var satt før mesterskapet. Den svenske pressen har kastet seg over den norske nedturen, med overskrifter som understreker den norske fiaskoen. Dette gir en ekstra dimensjon til skuffelsen, spesielt når man sammenligner med tidligere prestasjoner, som det historiske VM i Budapest i 2023 hvor Norge vant to gull, ett sølv og en bronse. Også OL i fjor ga Norge to gull og et sølv. Sportssjef Slokvik innrømmer at mangelen på medaljer var uventet, og han uttrykker sympati med utøverne og støtteapparatet som har lagt ned utallige timer for å forberede seg til mesterskapet. NRK-kommentator Jann Post oppsummerte situasjonen og pekte på at skader har vært et gjennomgående tema for den norske troppen. Skader på profilerte utøvere som Jakob Ingebrigtsen og Markus Rooth har svekket laget. Også Karsten Warholm ble skadet underveis i konkurransen, før Skotheims uheldige opptreden. På tross av de negative resultatene, er det også lyspunkter. Henriette Jæger, Sondre Guttormsen, Amalie Iuel og Thomas Mardal har alle levert sterke prestasjoner. Sportssjefen erkjenner at disse individuelle prestasjonene er verdifulle, men at det er medaljer fra de beste som er avgjørende for å oppnå de store målene. Jakob Ingebrigtsen har finale på 5000 meter, og stafettjentene skal også konkurrere i finalen etter å ha satt norsk rekord i forsøket. Slokvik understreker viktigheten av stafettlagets innsats og forventer ikke for mye av Jakob Ingebrigtsen





