Norsk gründer tvunget til utlandet: - Jeg risikerte personlig konkurs

Sondre Rasch fra Bergen måtte flytte fra Norge for å unngå personlig konkurs på grunn av formuesskatt. SafetyWing-gründeren driver nå sitt globale sikkerhetsnett fra Silicon Valley og lanserer Nomad Citizen, et sosialt sikkerhetsnett for digitale nomader.

PALO ALTO (Nettavisen): - Jeg var tvunget til å flytte ut. Jeg var veldig irritert på det. Sondre Rasch tar en slurk av kaffen sin på den lille kafeen i Palo Alto i hjertet av Silicon Valley .

I området summer det av aktivitet. Selvkjørende taxier fra Waymo glir forbi, mens folk i hettegensere og joggesko diskuterer nye investeringer. For sju år siden tok 39-åringen fra Bergen en av de vanskeligste beslutningene i sitt liv: Han meldte flytting fra Norge. Ikke fordi han ville, men fordi han måtte.

- Jeg var villig til å gjøre veldig mye for å ikke flytte ut, men til slutt hadde jeg ikke noe annet valg, sier han. Rasch er grunnlegger og administrerende direktør i SafetyWing, et selskap som tilbyr global helseforsikring og sosiale sikkerhetsnett for frilansere og digitale nomader. Selskapet er verdsatt til nesten to milliarder kroner og har en årlig omsetning på nærmere 60 millioner dollar.

Men gründerideen som skulle hjelpe folk uten en fast arbeidsplass, gjorde at han selv måtte melde flytting. Historien starter i 2018. SafetyWing hadde akkurat hentet penger og selskapet var i sterk vekst. Problemet var at da SafetyWing hentet ny kapital, økte også papirverdien på Raschs aksjer.

Og dermed økte formueskatten han måtte betale i Norge kraftig. Rasch fikk beskjed av finansekspertene at han ville få betydelig mer skatt enn inntekt hvis han ikke meldte flytting. - Jeg risikerte rett og slett å gå personlig konkurs hvis jeg ikke flyttet ut av Norge, sier han. Formueskatten beregnes av verdien på aksjene, men Rasch understreker at han ikke kan selge dem for å betale skatten.

Aksjene er låst i et privat selskap uten likvid markedsplass, og nye investorer er ikke interessert i å kjøpe aksjer av gründer og daglig leder i selskapet. Det kan tolkes som et tegn på at selger ikke har tro på fremtiden til selskapet. - Det blir som å skatte av fremtidig arbeidsinntekt. Disse pengene har jeg ikke.

Det er ting som kan bli verdt masse, men det er ikke penger jeg har, og jeg har ikke mulighet til å selge aksjene, sier han. Formuesskatten vi har i Norge er nokså unik. Våre naboland Sverige, Danmark og Finland fjernet alle formuesskatten rundt 1990-tall og 2000. Det samme gjorde land som Tyskland og Østerrike.

Til gjengjeld har de gjerne skatter som Norge ikke har, som arveskatt eller høyere eiendomsskatt. Av andre OECD-land er det først og fremst Spania og Sveits som har formuesskatt, men de treffer annerledes og som regel mye mindre hardt enn den norske. - Løsningen vi har i Norge er skikkelig tåpelig satt opp, sier Rasch bestemt. Han mener skatten rammer feil gruppe.

Det er ment å treffe de som har veldig mye penger, men rammer i stor grad gründere i oppstartsbedrifter, som har svært lite penger direkte tilgjengelig. - Det er gruppen det er verst å ramme, for det er der veksten i økonomien skjer. Rasch tilbringer fire til seks måneder i året i Norge. - Jeg har intensjoner om å flytte hjem igjen hvis det går an.

Men de må faktisk fikse dette her, sier han. Mens Rasch kjemper med norsk skattepolitikk, fortsetter SafetyWing å vokse. Selskapet startet med global helseforsikring, men har nylig lansert noe mye mer ambisiøst: Nomad Citizen - et globalt sosialt sikkerhetsnett. - Det er ikke bare helse, men det er helse og inntektssikring.

Og da har vi valgt en modell som heter garantert minsteinntekt, forklarer han. Systemet dekker sykdom, uførhet, foreldrepermisjon og tap av jobb. Prinsippet er hentet direkte fra Norge: - Ideen er egentlig en slags eksport av folketrygden på internett. Så hvis du bor i Rwanda eller i California, så får du det samme.

Jeg sier ikke at dette er perfekt. Dette er akkurat lansert, så det er veldig spennende. I dag driver Rasch SafetyWing fra Silicon Valley med 150 ansatte spredt over hele verden. Men selskapet skiller seg ut på en måte som får amerikanske investorer til å stusse: Alle som jobber fulltid får eksakt samme lønn.

- Vi har 144.000 dollar i året, forteller han. Det tilsvarer rundt 1,3 millioner kroner. - I norsk kontekst er det en god lønn for nesten alle, hvis vi ser bort ifra de ulike topplederne, sier Rasch. Modellen stammer fra det han kaller en norsk tilnærming til arbeidslivet - høy tillit og høy autonomi.

I tillegg til flat lønn har selskapet ubegrenset ferie, men med en viktig presisering. - I USA betyr ubegrenset ferie egentlig: Helst ingenting. Sånn skal ikke vi ha det, så det er minimum fem uker. Den radikale lønnsmodellen har samtidig møtt skepsis hos noen investorer.

- Noen av de investorene var jo skuffet over det, sier Rasch. Men han står fast ved at tilnærmingen skaper en kultur med høy tillit og lav utskiftning. SafetyWing fortsetter å vokse, og Rasch håper at norske politikere vil lytte til gründernes problemer med formuesskatten. - Jeg drømmer om å flytte hjem, sier han, men inntil videre blir han i California





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Safetywing Formuesskatt Sondre Rasch Silicon Valley Gründer

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