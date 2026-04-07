Norsk handel med Russland: Fiskefôr, sanksjoner og etiske valg

Import av fiskefôr fra Russland øker, mens flere bedrifter avslutter handelen. Regjeringen planlegger å innføre tollsatser for å redusere importen.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina har handelen mellom Norge og Russland gjennomgått betydelige endringer. Mens den generelle handelen har falt markant, har det vært en bemerkelsesverdig økning i importen av fiskefôr og råvarer til fiskefôr fra Russland . Denne utviklingen, som viser en økning på over 70 prosent ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), har skapt debatt og reist spørsmål om etiske hensyn og næringsliv ets ansvar i en tid preget av krig og sanksjoner.

Importen av fiskefôr og relaterte råvarer er unntatt fra de gjeldende sanksjonene, noe som betyr at handelen er juridisk lovlig. Likevel har mange bedrifter valgt å avslutte handelen med Russland. Dette skyldes enten etiske vurderinger, frykt for omdømmeproblemer eller bekymringer for potensielle juridiske utfordringer. Dette bildet kontrasteres av at noen selskaper, som verdens største lakseoppdretter Mowi, fortsatt handler med Russland, selv om de planlegger å utfase denne handelen. \Mowi Feed, som er en del av Mowi-konsernet, har bekreftet import av fôringredienser som rapsolje og soyaproteinkonsentrat fra Russland, i tråd med gjeldende nasjonale og internasjonale regelverk. Kommunikasjonsdirektør Morten Bertelsen i Mowi understreker at selskapet, som er børsnotert, av konkurransemessige hensyn ikke vil gå i detaljer om handelen. En annen stor aktør, Skretting i Stavanger, som eies av nederlandske SHV Holdings, økte også sine kjøp av soyaproteinkonsentrat fra Russland i fjor, med en økning på 25 prosent. Leif Kjetil Skjæveland, direktør i Skretting, forklarer at selskapet nå vil fase ut all bruk av råvarer fra Russland og Belarus, som en respons på regjeringens varslede økning i tollavgiften. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss har bekreftet at Norge planlegger å følge etter EU og innføre økte tollsatser på visse landbruksvarer og gjødselvarer fra Russland og Belarus. Denne avgjørelsen, som forventes å bli iverksatt i løpet av våren 2026, er et ledd i å svekke Russlands evne til å finansiere krigen.\Flere andre store fôrprodusenter i Norge har allerede avsluttet importen fra Russland. Biomar, en av de fire store fiskefôrprodusentene i landet, tok tidlig et etisk ansvar og avsluttet all handel etter krigsutbruddet. Cargill har også avviklet all import av råvarer fra Russland, med all import avsluttet innen utgangen av 2023. Cargill og Skretting har tidligere argumentert for å opprettholde handelen for å sikre matforsyningen, men har møtt kritikk for dette. Fiskeriminister Næss understreker at Norge fordømmer den russiske aggresjonen mot Ukraina på det sterkeste og har sluttet opp om EUs restriktive tiltak mot Russland. Selv om matvarer og fôrvarer i hovedsak ikke er omfattet av sanksjonene, har regjeringen valgt å følge EU og innføre tiltak for å redusere handelen. Dette viser en voksende erkjennelse av viktigheten av etiske hensyn og geopolitiske realiteter i næringslivet, selv når handelen er lovlig. Endringene i handelspolitikken reflekterer et ønske om å balansere økonomiske interesser med etisk ansvar og støtte til Ukraina





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norsk hockeytrener med historisk snuoperasjonDan Tangnes og Rögle klarte det ingen i Sverige har gjort før dem.

Read more »

Norsk hockeytrener med historisk snuoperasjonDan Tangnes og Rögle klarte det ingen i Sverige har gjort før dem.

Read more »

Norsk hockeytrener med historisk snuoperasjonDan Tangnes og Rögle klarte det ingen i Sverige har gjort før dem.

Read more »

Norsk hockeytrener med historisk snuoperasjonDan Tangnes og Rögle klarte det ingen i Sverige har gjort før dem.

Read more »

Norsk hockeytrener med historisk snuoperasjonDan Tangnes og Rögle klarte det ingen i Sverige har gjort før dem.

Read more »

Norsk hockeytrener med historisk snuoperasjonDan Tangnes og Rögle klarte det ingen i Sverige har gjort før dem.

Read more »