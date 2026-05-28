Norsk ishockey bryter gjennom med kvartfinale mot Latvia etter historisk gruppeoplevelse

Det norske landslaget har imponert med sterke resultater, en overraskende seier over Sverige og en sjanse til å nå semifinalen i VM. Eksperter fra både Sverige og Sverige berømmer lagets utvikling og peker på en ny gullgenerasjon som kan bane vei for framtidige medaljer.

Det norske landslaget i ish hockey har stormet gjennom verdensmesterskapet etter en rekke imponerende seire og andreplass i gruppespillet. Torsdag åpner isbjørnene sin første kvartfinale siden 2012, en kamp mot Latvia som kan avgjøre om de avanserer til semifinalen.

De norske prestasjonene har også fanget oppmerksomheten til nabolandet Sverige, som har tapt mot Norge med tre til to i en spennende kamp. I en analyse for Expressen skriver hockeyekspert Adam Johansson at Norge nå har større sjanser enn Sverige i den nåværende sluttfasen, og stiller spørsmålet hvor langt den norske reisen kan gå. Svenske medier har også lagt merke til den norske suksessen.

Hans Abrahamsson fra Aftonbladet forteller i et intervju med Nettavisen at han er overrasket og svært glad for utviklingen. Han påpeker at norsk hockey har en spesiell plass i hans hjerte etter flere år i Vålerenga rundt årtusenskiftet, og fremhever innsatsen fra far og sønn Thoresen som sentrale for lagets fremgang.

Abrahamsson vurderer at Norge har en femti prosent sjanse i kvartfinalen mot Latvia, men advarer om at en eventuell semifinale mot Sveits vil bli en stor utfordring, da Sveits har et solid OL‑lag klar for turneringen. Johansson i Expressen beskriver den nåværende norske gruppen som et gigantisk øyeblikk i norsk ishockey, større enn et svensk VM‑gull.

Han mener at en ny gullgenerasjon er i ferd med å etablere seg på den internasjonale scenen, med fem norske spillere som har blitt draftet til NHL de siste årene og et talentfullt årskull på fire til sju år som anses som det mest lovende i landets historie. Lønningene og publikumssifrene i den norske ligaen har også steget, noe som indikerer en voksende interesse for sporten. Johansson konkluderer med at{ } det er ikke umulig at Norge kan vinne





