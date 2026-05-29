Etter en historisk prestasjon i kvartfinalen mot Latvia, der Norge sikret semifinaleplass, reagerer svenske ishockeyeksperter både med beundring og slående konstaẗasjoner om Norges fremgang i flere idretter.

Norsk ishockey har skrevet historie ved å kvalifisere seg for semifinalen i et mesterskap hvor de beseiret Latvia og samtidig så Sverige slås ut av vertsnasjonen Sveits.

Dette har ført til et stort overwhelm i svensk ishockeyekspertise, mens de norske spillerne feires som en gyllen generasjon. Eksperter som Adam Johansson fra Expressen og Hans Abrahamsson fra Aftonbladet deler sine tanker. Johansson mener Norge er på vei inn i sin mest suksessrike æra, mens Abrahamsson husker på utviklingen hos flere unge norske talenter.

Selv om Norge dominerer i flere idrettsgreiner inkludert fotball, langrenn, tennis og alpint, understreker Johansson at Sverige fortsatt er ledende i ishockey når det gjelder historie, infrastruktur og djupde. Abrahamsson, som har spilt i Norge, håper den norske hockeyfeiringen fører til økt medieinteresse og en topp av unge spillere. Begge eksperter peker på at selve semifinalen vil være spennende å følge med på





