Norsk journalist sentral i Hollywood-rettssak: Kjersti Flaa vitner mot Blake Lively

Journalisten Kjersti Flaas intervju med Blake Lively i 2016, publisert i 2024, har blitt en sentral del av rettssaken mellom Lively og Justin Baldoni. Flaa er innkalt som vitne i saken som starter i New York, hvor Lively anklager Baldoni for en svertekampanje.

Den norske journalisten Kjersti Flaa er sentral i den svært omtalte rettssaken mellom Hollywood -stjernene Blake Lively og Justin Baldoni , som starter i New York den 18. mai. Flaa er innkalt som vitne, hovedsakelig på grunn av et intervju hun gjorde med Lively i 2016, som først ble publisert i 2024. Dette intervjuet har utviklet seg til å bli en avgjørende del av rettssaken, der Lively anklager Baldoni for å ha stått bak en svertekampanje mot henne.

Bakgrunnen for konflikten er at Lively beskyldte Baldoni for seksuell trakassering på settet til filmen «It Ends With Us», der han også var regissør. Videoen av intervjuet fikk massiv oppmerksomhet da den ble publisert, og mange reagerte sterkt på Livelys oppførsel under intervjuet. Kommentarfeltet flommet over av kritikk, og uttrykk som «mean girl» og «bully» ble brukt for å beskrive Livelys opptreden. Flaa forteller at Lively ser på intervjuet som bevis på at hennes rykte ble ødelagt, ikke på grunn av hennes egen oppførsel, men på grunn av hvordan videoen ble spredt og mottatt. Flaa uttrykker overraskelse over at hennes intervju med Lively har blitt en sentral del av denne høyt profilerte Hollywood-rettssaken. Hun understreker samtidig viktigheten av at sannheten kommer frem i saken.\Flaa forteller videre om anklagene om at hun skulle ha bidratt til en svertekampanje. Hun forklarer at Livelys team nå har innrømmet at hun ikke var involvert i kampanjen. Imidlertid mener de at hennes video ble «pushet» av Baldonis PR-team for å skape negativ oppmerksomhet rundt Lively. Flaa uttrykker også frustrasjon over at The New York Times rapporterte om saken på en måte som antydet at hun var delaktig i svertekampanjen. Videre belyses det at en føderal dommer nylig avviste de fleste av Livelys anklager mot Baldoni. Dommer Lewis Liman forkastet ti av tretten punkter i Livelys sak, inkludert anklager om trakassering og ærekrenkelse. Flaa kommenterer dette og sier at det viser hvor svak saken var fra starten av, og at alle anklager om seksuell trakassering nå er forkastet. Dette gir et perspektiv på hvorvidt rettssaken vil få noen substansielle konsekvenser, eller om den i stor grad er basert på en forvrengt fremstilling av hendelser.\I tillegg til Flaa, har Lively også satt sin ektemann, Ryan Reynolds, på vitnelisten. «Deadpool»-stjernen forventes å vitne om produksjons- og markedsføringsproblemer, samt den påståtte gjengjeldelsen og skadene som har vært i fokus i saken. Andre på Livelys vitneliste inkluderer søsteren Robyn Lively og medskuespillerne Jenny Slate og Isabela Ferrer. I tillegg har hun innkalt flere av Baldonis medarbeidere som vitner, inkludert hans tidligere podkast-medvert Liz Plank og hans tidligere pressesjef Stephanie Jones. Baldoni forsøker å stoppe vitnemål fra flere personer på Livelys vitneliste, inkludert forfatteren Colleen Hoover, som skrev bestselgeren filmen er basert på. Den juridiske kampen mellom de to stjernene har pågått siden Lively saksøkte Baldoni i 2024. Saken viser kompleksiteten og personlige kostnadene ved konflikter i underholdningsindustrien, og hvordan slike saker kan involvere journalister, medieoppmerksomhet, og det offentlige synet





