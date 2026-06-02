Norsk kommunesektor sårbar når cyberangrepene rammer

Norsk kommunesektor er sårbart når trusselaktører kan slå en kommune tilbake til penn, papir og telefax over natten. Angrepet 9. januar 2021 var en viktig påminner om at alle kommuner må øve. Sosiotekniske øvelser som presser IT-systemene og hele organisasjonen, fungerer best, sier forsker Guro Bråten Olsborg. En digital krise handler ikke bare om systemer som faller ned, men også om kultur, roller, ansvar, kommunikasjon og prioriteringer. Kommunene lærer mest av sosiotekniske øvelser, som ikke bare presser IT-systemene, men hele organisasjonen. Disse øvelsene gir et mer realistisk bilde av hvordan en digital krise utspiller seg, og gir bedre prosedyrer, endret tankesett og tydeligere forståelse av ansvar og organisering.

Norsk kommunesektor er sårbar t når cyberangrepene først treffer, avslører kaoset som fulgte da ansatte i Østre Toten kommune slukna på datamaskinene 9. januar 2021. Angrepet var en viktig påminner om at alle kommuner må øve.

Sosiotekniske øvelser som presser IT-systemene og hele organisasjonen, fungerer best, sier forsker Guro Bråten Olsborg. En digital krise handler ikke bare om systemer som faller ned, men også om kultur, roller, ansvar, kommunikasjon og prioriteringer. Kommunene lærer mest av sosiotekniske øvelser, som ikke bare presser IT-systemene, men hele organisasjonen. Disse øvelsene gir et mer realistisk bilde av hvordan en digital krise utspiller seg, og gir bedre prosedyrer, endret tankesett og tydeligere forståelse av ansvar og organisering





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