Norsk økonomi under press: Folk sliter med feriebudsjett

En undersøkelse utført av Norstat for Frende Forsikring viser at hver tredje nordmann har dårligere råd enn i fjor. Mange velger å kutte kostnader for å få sommerferien til å gå opp økonomisk, men en gruppe er bekymret for at de ikke kutter i noe, fordi ferien ikke går opp økonomisk uansett. Kenneth Sjåvåg, forbrukerøkonom i Sparebanken Norge, advarer mot å sprenge feriebudsjettet og oppfordrer til å sette opp et klart feriebudsjett før fristelsene står i kø.

Etter rentehopp og høye priser på mat og strøm, merker folk i distriktet at lommeboka har blitt tynnere. En fersk og landsdekkende undersøkelse utført av Norstat for Frende Forsikring, viser at hver tredje nordmann har dårligere råd enn i fjor.

Her i Innlandet svarer nesten halvparten - 49 prosent - at de må gjøre grep og kutte kostnader for å få sommerferien til å gå opp økonomisk. – Jeg er glad for å se at mange tar innover seg de økonomiske rammene og justerer på ferien så det ikke går helt over styr. Dette er ikke året du bør sprenge feriebudsjettet, sier forbrukerøkonom i Sparebanken Norge, Kenneth Sjåvåg.

Dropper Syden og korter ned reisenFor å få kabalen til å gå opp, velger mange mer kortreiste løsninger i år. – Mange dropper utenlandsturen de hadde planlagt, og en del sier de velger færre aktiviteter. En del sier også at det blir en kortere ferie, eller en ferie til billigere steder enn de hadde tenkt opprinnelig, sier seniorrådgiver i Frende Forsikring, Marius Solberg Anfinsen.

Selv om halvparten tar grep, er det spesielt én gruppe forsikringsselskapet og forbrukerøkonomen bekymrer seg for: De nesten 1 av 10 som svarer at de ikke kutter i noe, fordi ferien ikke går opp økonomisk uansett. – Det er særlig disse som kan få det tungt til høsten hvis de bruker penger de ikke har på kreditt. Når økonomien er presset, tåler folk også uforutsette hendelser dårligere, advarer Anfinsen.

Forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg oppfordrer folk til å sette opp et klart feriebudsjett før fristelsene står i kø. Han minner også om at de beste sommerminnene ikke trenger å koste skjorta. – Det er ikke slik at ferien må være kjempedyr for å skape de beste minnene. Tiden sammen er viktigst, det er den vi mangler i hverdagen ellers.

Forbrukerøkonomens beste ferietriks Denne artikkelen er basert på en pressemelding fra Frende Forsikring og skrevet med hjelp av Kunstig intelligens (KI).





