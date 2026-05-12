Norsk Krone Styrker Seg Mot svenske kroner, Men Utvikling Uansett

Den norske kronen styrker seg betydelig mot svenske kroner tirsdag. Erica Dalstø, sjefstrateg i SEB Norge, forklarer at det fortsatt er oljeprisen som er den dominerende drivkraften for norske kroner. Høyere oljepris styrker utsiktene for norsk økonomi.

Hun påpeker at høyere oljepris styrker utsiktene for norsk økonomi, fordi Norge tjener mer på olje og gass, noe som kan gjøre kronen mer attraktiv. Oljen handles tirsdag kveld til over 107 dollar fatet, opp 2,6 dollar for dagen. Oppgangen kommer etter Trumps avslag på fredsavtale med Iran, og uttalelser om at våpenhvilen henger i en tynn tråd. I løpet av tirsdagen har kronen styrket seg halvannen prosent mot sin svenske motpart.

Dermed koster 100 svenske kroner i overkant av 98 norske kroner. Erica Dalstø påpeker at den norske kronen har styrket seg ganske mye mot svenske siden starten av året. Det startet før krigen i Midtøsten brøt ut, med en normal sesongmessig styrking av kronen etter juleferien, før kronen virkelig skjøt fart da den høye inflasjonen ga forventninger om rentehopp i Norge. Det har gitt mye støtte til den norske kronen.

Etter at renteforventningene stabiliserte seg, steg oljeprisen med krigen i Midtøsten, og da oljeprisen stabiliserte seg, begynte aksjemarkedene å komme seg, noe som også bidro positivt til kronekursen. Så det har vært tre viktige drivkrefter for kronen som alle har vært positive. Spørsmålet er om det vil vedvare når råvareeprisene etter hvert korrigerer segned, og dermed kan ha en eller annen effekt på den norske kroppen. Enjustering i markedet hvor prisene faller etter en periode med oppgang.

Det er utrolig usikkert. Hvis det blir en form for fred i Midtøsten, så kan vi da få en iniciell korrigeringumiddelbart fall av råvarepriser som påvirker kronen negativt, slik at vi får en kronesvekkelse. Hun tror imidlertid en slik kronesvekkelse kan bli kortvarig. En eventuell fredsavtale vil jo også tas positivt imot av aksjemarkedene, noe som ofte er positivt for kronen.

Svarsmann Marius Hov i Handelsbanken mener også at kronestyrkingen i år bidrar til å dempe utgiftene til forsvaret med 1,27 milliarder kroner, fordi vi kan kjøpe utstyr billigere fra utlandet. Derfor tror han ikke kronen nødvendigvis vil svekke seg så mye etter den første lille korreksjonen, men at den kanskje kan gå litt mer sidelengs. Alt kommer an på hva som skjer i Midtøsten, men hittil har det meste av drivkrefter virket i favør av norske kroner





