Norsk krone styrker seg voldsomt: Hva dette betyr for nordmenn

Den norske kronen har løftet seg voldsomt i løpet av 2026 og er nå på sitt sterkeste på fire år. Samlet sett har kronen styrket seg hele ni prosent siden utgangen av fjoråret, relativt til våre handelspartnere i USA og Europa. Dette er godt nytt for nordmenn som skal på ferie til utlandet, men også for alle med store boliglån.

Den norske kronen har opplevd en kraftig styrkelse i løpet av 2026, og nå befinner den seg på sitt sterkeste nivå på fire år. Samlet sett har kronen styrket seg hele ni prosent siden utgangen av fjoråret, relativt til våre handelspartnere i USA og Europa.

Dette er godt nytt for nordmenn som skal på ferie til utlandet, ettersom det betyr at kronen nå har en sterkere posisjon overfor andre valutaer. Likevel, kan alle med store boliglån også puste lettet ut. Den kraftige styrkingen av den norske kronen den siste tiden gjør plutselig at Norges Bank har fått en mye lettere jobb og står over en renteheving.

Les også: Renta skal opp - slik kan du få rentekutt Det mener i det minste sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets, en av Norges fremste makroøkonomer. Han viser nå til at kronekursen er en god del sterkere enn det Norges Bank har lagt til grunn når de varslet rentehopp tidligere i år. EKSPERT: Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

Foto: Thomas Bløndal - Kronekursen har jo vært 2 til 2,5 prosent sterkere enn det Norges Bank ligger til grunn. Det tilsvarer 0,25 prosent lavere rente, sier Andreassen i et intervju med Nettavisen. Det tilsvarer med andre ord ett rentekutt. Derfor bidrar en sterk krone til lavere rente Billigere importvarer: Når kronen er sterk, må norske butikker betale mindre for å kjøpe inn varer fra utlandet (som elektronikk, klær og mat).

Dette gjør at prisene i butikkene synker eller stiger roligere. Lavere inflasjon (prisvekst): Siden importvarene blir billigere, faller den generelle prisveksten i samfunnet. Mindre press på eksportbedriftene: En sterk krone gjør at norske varer blir dyrere for utlendinger å kjøpe. Dette kan dempe aktiviteten og lønnsveksten i de bedriftene som selger varer til utlandet, noe som kjøler ned økonomien.

Sentralbankens reaksjon: Norges Banks hovedoppgave er å holde prisveksten lav og stabil. Når kronen gjør denne jobben ved å presse prisene ned, forsvinner behovet for å holde renten høy. Sentralbanken kan derfor sette renten ned. Rentemarkedet har roet seg etter spekulasjonerSpekulasjonene om en ny renteheving i juni har vært mange, men markedet har nå roet seg betydelig ned den siste tiden, samtidig som kronen styrket seg.

Der det tidligere var priset inn tre rentehevinger i løpet av året, er det nå kun én ekstra heving som forventes, i tillegg til den som kom i forrige måned. Sannsynligheten for en renteheving allerede i juni ligger nå på rundt en tredjedel, ifølge markedsprisingen. Nordea Markets har også avblåst en renteheving på junimøtet. - Markedet har spekulert i om Norges Bank kan heve renten igjen allerede i juni.

Vi har lenge argumentert mot et slikt syn, og er enda sikrere i vår sak nå, skriver Nordea-økonomene Kjetil Olsen og Sara Midtgaard, i en melding. Les mer her: - Avblåser ny renteheving i juni De peker på at den sterke kronen er et viktig argument mot renteheving, og at den eneste reelle faren for rentepausen er inflasjonstallene for mai som publiseres 10. juni.

Også DNB Carnegie, som i mai var tydelig på at de venter en ny renteheving i juni, innrømmer nå til Nettavisen at de er usikre. - Det kommer en renteheving, men vi er usikre på om den kommer allerede neste måned, sier sjeføkonom Kjersti Haugland til Nettavisen. Les mer her: Nav-eksplosjon: Klar rentebeskjed Kronekursen bremser lønnsveksten i industrienDen sterke kronen har allerede fått konsekvenser for norsk industri. Foreløpige tall for første kvartal viser at driftsresultatene i industrien ble kraftig redusert.

- Det er mye på grunn av kronekursen. Basert på de tallene vi fikk nå, så er det ikke noe mer ekstra lønnsvekst å ta ut i Norge i forhold til utlandet, sier Andreassen. Lavere lønnsvekst er bra for å få ned renten. Høyere lønn i samfunnet driver prisene opp, og tvinger Norges Bank til å heve renten.

- Rentebanen vil i alle fall ikke bli oppjustert på neste møte, om noe kan den bli noe nedjustert, sier Andreassen. Les også: Slakter Støre og renta Sentralbankens store dilemmaDen sterke kronen skaper imidlertid et dilemma for sentralbanken. Dersom Norges Bank ikke innfrir markedets forventninger om rentehevinger, kan kronen svekke seg igjen - noe som vil kreve nye rentehevinger. For forventningene om økt rente er en av grunnen til at kronen har styrket seg de siste månedene.

- Hvis Norges Bank sier at de trenger ikke å øke fordi kronen har styrket seg, så vil kronen falle og så må de øke. Den er ikke enkel, sier Andreassen og ler





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