Norsk mann siktet i Lørenskog-saken etter beslag

En tidligere straffedømt norsk mann i 50-årene er siktet i Lørenskog-saken etter beslag. Han er blitt hemmelig etterforsket i årevis, ifølge forsvareren. I forbindelse med etterforskningen av en mistenkt i saken, ble det besluttet å gjøre beslag, og man automatisk får status som siktet etter straffeprosessloven paragraf 82 når man blir underrettet om dette beslaget.

Dette gjør at man automatisk får status som siktet etter straffeprosessloven paragraf 82 når man blir underrettet om dette beslaget, skriver påtaleansvarlig Guro Holm Hansen til – Ut over beslaget ser vi (per nå) ikke noe grunn for ytterligere rettslige skritt, fortsetter Hansen. Min klient ble i forrige uke gjort kjent med at han gjennom flere år har vært gjenstand for hemmelig etterforskning, og at han er siktet i forbindelse med forsvinningen av Anne Elisabeth Hagen, sier mannens forsvarer, advokat Victoria Holmen, til VG.

Sentralt i saken er at det i et trusselbrev ble krevd 9 millioner euro løsepenger i kryptovalutaen monero, samt at all kommunikasjon skulle skje via bitcoin, en annen kryptovaluta. Hagen forsvant 31. oktober 2018 fra hjemmet hun delte med ektemannen i Sloraveien i Lørenskog utenfor Oslo. Tilbake lå noen ytterst få spor, blant annet brev fra angivelige kidnappere med krav om løsepenger.

Ektemannen, milliardær Tom Hagen, ble 28. april 2020 pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Han ble løslatt etter en drøy uke i varetekt. I 2024 ble saken mot ham henlagt, og han ble sjekket ut av saken. Selv om hun aldri er blitt funnet, mener politiet at 68 år gamle Hagen ble drept før hun ble fraktet bort fra huset.

Det er fremdeles gode grunner til å tro at det vil komme nye teknologiske utviklinger som kan føre saken videre. Vi jobber stadig med en gjennomgang av materiale opp mot ny informasjon, sa påtaleansvarlig Hansen til NTB i fjor. Vi er realister og ser at vi er mange år inn i en etterforskning, men vi har tro på å kunne oppklare saken, sa Hansen i fjor





