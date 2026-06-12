Norsk mann tiltalt for drapsforbund i England

En 18 år gammel nordmann er tiltalt for å ha inngått en avtale om å drepe en ukjent person i England. Han ble arrestert utenfor et hotell i Huddersfield og har erkjent besittelse av ulovlige våpen.

Utenfor rom 207 på Briar Court Hotel i Huddersfield sto væpnede britiske politibetjenter. På hotellrommet befant den da 18 år gamle nordmannen seg. Ifølge påtalemyndigheten hadde han bare noen timer tidligere plukket opp to skytevåpen og ammunisjon.

På videoen fra en av politibetjentenes kroppskamera kommer nordmannen til syne i døråpningen. Han løfter hendene foran kroppen og gjør en rask bevegelse. Han nekter straffskyld for drapsforbund. Påtalemyndigheten mener han inngikk en avtale med andre om å drepe en foreløpig ukjent person i England mellom 1. og 20. mars 2025.

Han har erkjent straffskyld for tre andre tiltalepunkter. De gjelder besittelse av en ulovlig halvautomatisk 9 mm Luger-pistol, en revolver og ammunisjon uten våpentillatelse..





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