Norsk militær tilbaketrekning fra Afghanistan: En analyse av ti år med naivitet og konsekvenser

Etter to tiår med norsk militær tilstedeværelse i Afghanistan trekker de siste kampstyrkene hjem. Teksten drøfter politisk naivitet, kostnader, menneskelige tap og lærdommer for fremtidig sikkerhetspolitikk.

Etter to tiår med militær tilstedeværelse i Afghanistan kom de siste norske kampstyrkene tilbake til Gardermoen i juni 2021, og ble møtt av en blanding av lettelse og ettertanke.

Norske soldater hadde i løpet av denne perioden gjort alt de kunne innenfor rammene de fikk, men resultatet ble ofte sett på som utilstrekkelig. Kritikken peker særlig på den politiske naiviteten som la grunnlaget for en operasjon som til slutt endte i et klart nederlag, både på det strategiske og det humanitære planet. Landet hadde gått inn i Afghanistan med stor iver, støttet av USA og de øvrige vestlige allierte, for å jage al‑Qaida og Taliban fra egne baser.

Selve avsikten - å fjerne terrortrusler og skape et stabilt, demokratisk samfunn - ble i starten delvis oppfylt, men etter hvert ble den langvarige stabiliseringsoppgaven umulig å gjennomføre. Forsvaret ble satt i en dobbel posisjon: en kraftig redusert hær etter den kalde krigen skulle samtidig levere størstedelen av personell til et krevende utenlandsk oppdrag, noe som gikk på bekostning av både nasjonale forsvarsevner og soldatenes helse og familieliv.

Den norske innsatsen i Afghanistan har etter hvert blitt evaluert av flere uavhengige rapporter. På den positive siden har Norge styrket sitt sikkerhetspolitiske forhold til USA, og norsk militær har opparbeidet verdifull felterfaring i både konvensjonelle og asymmetriske krigssituasjoner. På den negative siden har overkommende mål om nasjonsbygging og demokratisering vist seg å være urealistiske. Taliban har gradvis gjenvunnet kontrollen, og i sommeren 2021 tok de igjen Kabul.

Det afghanske republikanske regimet som ble etablert etter 2001 kollapset raskt, og med det kom en erkjennelse av at den flernasjonale innsatsen ikke klarte å oppnå varig stabilitet. Til tross for enkelte suksesshistorier - som forbedrede utdanningsmuligheter for jenter og økt sikkerhet i kortere perioder - var den samlede effekten kortvarig og dypt skuffende. Kostnadene ved oppdraget har vært enorme.

Rundt tretti milliarder kroner ble brukt på militære operasjoner, humanitær bistand og gjenoppbyggingsprosjekter, mens omtrent ti tusen norske soldater ble satt inn på bakken. Ti av dem betalte den ultimate prisen med livet. Mange flere kom hjem med varige fysiske og psykiske skader, og deres familier har måttet leve med den påkjenningen operasjonen medførte.

Erfaringene fra Afghanistan har imidlertid gitt det norske forsvaret innsikt i hvordan man bedre kan håndtere langsiktige utenlandske operasjoner, men også vist at politisk beslutningstaking må være solid forankret i realistiske mål og klare strategier. Nå, mer enn fem år etter tilbaketrekningen, er det lite igjen av de strukturelle endringene som ble innført, og den norske debatten om fremtidens sikkerhetspolitikk fortsetter med en ny forståelse av både muligheter og begrensninger i internasjonale militære engasjement.





Dagsavisen / 🏆 25. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Afghanistan Norsk Forsvar Sikkerhetspolitikk Militær Historie Internasjonale Operasjoner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norsk Industri: Nye utredninger truer flytende havvindStåle Kyllingstad mener usikkerheten Høyre skaper rundt Utsira Nord-utbygingen, er alvorlig for industrien i Rogaland.

Read more »

Norsk våpenprodusent forventer rask vekst i forsvarsindustrienKongsberg-Gruppen, the Norwegian defense manufacturer, expects to grow faster than the rest of the defense industry over the next five years, according to their CEO, Erik Lie. The company aims to reach sales of 100 billion Norwegian kroner in 2029 and 150 billion Norwegian kroner in 2033, almost a five-fold increase from the 33 billion Norwegian kroner they generated in 2025. Kongsberg also expects high demand for air defense, missiles, and unmanned ground stations, including anti-drone systems, in the future.

Read more »

Politiet søker etter person etter truende oppførsel i SandvikenPolitiet er ute i Sandviken og leter etter en person som skal ha oppført seg truende overfor en annen person, opplyser operasjonsleder Bjarte Rebnord. Dette er en av flere hendelser som er meldt fra Vestlandet i løpet av kort tid, inkludert et vannbrudd i Bergen som førte til kokevarsel, en savnet mann på Voss, og anklager knyttet til straffefritaksregelen i en domssak. Andre tilfeller omfatter en potensiell bortføring av et barn i Os, en utrykningsaksjon i Damsgård på grunn av mulig skytevåpen, og et innbrudd i Fyllingsdalen hvor politiet leter etter forbryteren. Det foreligger også meldinger om en grunnstøting av en båt i Ullensvang og en voldshendelse på Torgallmenningen i Bergen der en kvinne ble dyttet og blødde fra et hodeincident. Endelig ble en 13-åring påkjørt i Nordhordland uten alvorlige skader.

Read more »

Norsk motorsyklist i kritisk tilstand etter kollisjon i DanmarkTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »