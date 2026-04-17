Norsk mineryddingsteknologi kan bli løsningen i Hormuzstredet

Norge besitter avansert teknologi og kompetanse innen minerydding, noe som kan bli aktuelt i Hormuzstredet som svar på USAs anmodning om assistanse. Eksperter peker på at norsk utstyr raskt kan deployeres, men en vellykket operasjon avhenger av våpenhvile og internasjonalt samarbeid.

Norge besitter verdensledende teknologi og ekspertise innen minerydding. Dersom disse kapasitetene skulle bli aktuelle i Hormuzstredet , kan utstyret raskt transporteres med containere og være operativt på kort varsel. Dette fremheves av høgskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen i en uttalelse til Nettavisen. USAs president Donald Trump har adressert europeiske allierte med en anmodning om å bidra med minesveipere. Som svar på dette, diskuterer Frankrike, Tyskland, Storbritannia og andre nasjoner mandag potensielle bidrag.

Det er per nå uavklart hvilken støtte Norge konkret vil tilby det europeiske bidraget til Hormuzstredet. Europas respons på USAs forespørsel om assistanse blir drøftet under et videomøte i Paris mandag ettermiddag, der statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) også deltar. Støre uttalte til TV 2 før møtet at Norge vil bidra til å sikre at stredet kan gjenåpnes i tråd med havretten, men la vekt på at dette ikke innebærer en norsk militær inntreden.

Tidligere denne uken uttalte utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i et svar til Nettavisen at Norge, som en sentral sjøfartsnasjon, samarbeider tett med Frankrike, Storbritannia, likesinnede land og FN for å få åpnet Hormuzstredet for trafikk så snart som mulig. Norge utmerker seg spesielt innen minejakt og minerydding, med en kompetanse og teknologi som skiller seg ut. Ståle Ulriksen beskriver et lite, men svært dyktig miljø ved Sjøforsvarets hovedbase på Haakonsvern som arbeider med dette feltet. Han har blant annet forsket på utvikling og omstilling av Forsvaret.

En av Norges fremstående innovasjoner er det avanserte minejaktssystemet HUGIN, som benytter selvkjørende undervannsfartøyer (AUV). Disse fartøyene, sammen med fjernstyrte undervannsroboter (RVO), autonome fartøyer av typen RIB, og avansert programvare for kartlegging av havbunnen, representerer kapasiteter Norge har hatt tilgjengelig i flere år og som har skapt betydelig interesse blant NATO-allierte. Ulriksen påpeker at deler av dette utstyret kan opereres fra land eller støttefartøyer, og at det kan fraktes i containere og være klart til bruk i løpet av kort tid. Dette innebærer at dersom passende støttefartøyer allerede er tilgjengelig i regionen, kan en mineryddingsoperasjon potensielt iverksettes raskt.

Mens tradisjonell minerydding innebærer bruk av minesveipere for å kutte fortøyningene til miner som deretter uskadeliggjøres, åpner moderne teknologi for bruk av droner som kan lokalisere miner og utløse dem ved hjelp av signaler. Ulriksen forklarer at en slik operasjon i internasjonalt farvann ikke krever et FN-mandat, men baserer seg på havretten. Hvis operasjonen skal utføres fra land, vil det naturligvis kreves en avtale med den relevante staten, i dette tilfellet Oman.

Ulriksen understreker at en slik operasjon vil være forbundet med betydelig risiko i en situasjon med pågående krigføring. Derimot, dersom det er en våpenhvile og ingen aktive krigshandlinger, slik at arbeidet kan utføres i fred, mener Ulriksen at det vil være relativt enkelt å iverksette en slik operasjon fra europeisk side. Han konkluderer med at hvis en mineryddingsoperasjon i Hormuzstredet starter og ikke blir angrepet, vil det sannsynligvis være mulig å åpne en farled som kan benyttes.

Forut for møtet i Paris mandag, ga Tyskland uttrykk for at landets forsvar, Bundeswehr, er villig til å stille med mineryddere, et forsyningsskip og kapasitet for luftrekognosering. Vilkårene for et slikt tysk bidrag er imidlertid primært en våpenhvile og at operasjonen baserer seg på et solid militært konsept med betydelig støtte fra amerikanske styrker, ifølge NTB.





