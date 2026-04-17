Norsk nettoformue når nye høyder: Rekordvekst i sparepenger til tross for økende gjeld

Nordmenn setter rekord i å spare penger, og nettoformuen øker mer enn gjelden. Boligmarkedet og økt bilkjøp preger gjeldsutviklingen.

Norge opplever en betydelig vekst i befolkningens nettoformue. I et vanlig år setter nordmenn samlet sett inn mellom 60 og 80 milliarder kroner på bankkontoene sine. Fasiten viser at formuene, som omfatter bankinnskudd, investeringer og ikke minst boligeierskap, vokser raskere enn gjeldsbyrden. Ved slutten av 2024 anslås nettoformuen å nå svimlende 11.958 milliarder kroner. Dette tilsvarer en imponerende sum på 2.137.000 kroner per innbygger, en markant økning som reflekterer en sunn utvikling i norsk personlig økonomi.

Samtidig har gjelden økt, men i et tempo som ikke overskygger veksten i formuene. Det siste året har gjelden økt med 225 milliarder kroner, mens den i 2024 økte med 190 milliarder kroner. Etter en periode med svært moderat gjeldsvekst de to foregående årene, ser vi en viss akselerasjon i veksttakten i 2024 og 2025. Publikums innenlandske gjeld var registrert til 7759 milliarder kroner ved utgangen av oktober i fjor. Det er verdt å merke seg at den siste fireårsperioden generelt sett har vist en gjeldsvekst som ligger godt under det historiske gjennomsnittet. Dette skyldes en rekke samvirkende faktorer som har bidratt til å dempe gjeldsveksten, og som nå ser ut til å gi rom for en mer dynamisk utvikling.

Flere årsaker bidrar til denne gunstige utviklingen i nettoformuen. En sentral faktor er aktiviteten i boligmarkedet. I 2025 observerte vi en økning i omsetningen av bruktboliger. Denne positive trenden i boligmarkedet har utvilsomt bidratt til å øke verdien av nordmenns eiendeler, og dermed deres samlede formue. Videre ser vi en tilpasning i finansieringskostnadene. Kravet om egenkapital for boliglån ble senket fra 15 prosent til 10 prosent per 1. januar 2025. Denne lettelsen i finansieringsvilkårene har gjort det enklere for flere å etablere seg i boligmarkedet, og har trolig stimulert til både kjøp og oppgradering av boliger.

En annen interessant utvikling vi har sett, er en økning i bilkjøpene i siste kvartal av 2025. Det er velkjent at en betydelig del av kostnadene ved bilkjøp ofte finansieres gjennom lån. Mens den direkte effekten av økte bilkjøp på den makroøkonomiske låneveksten kan være vanskelig å isolere presist, er det en sterk indikasjon på at denne veksten i bilfinansiering kan bidra til den samlede gjeldsutviklingen. En plausibel forklaring på koblingen mellom økt bilkjøp og lånevekst er at nordmenn i økende grad velger å øke sine eksisterende boliglån for å finansiere disse bilkjøpene. Dette kan være et resultat av lave renter på boliglån sammenlignet med andre finansieringsalternativer, noe som gjør det til et attraktivt valg for mange.

Selv om gjeldsveksten har økt noe i perioden, er den samlede nettoformuen fortsatt i en sterk oppadgående trend. Dette indikerer at norske husholdninger lykkes med å bygge formue gjennom sparing og investeringer, samtidig som de navigerer i et økonomisk landskap preget av boligmarkedets dynamikk og økt forbruk av varige goder som biler. Den relativt lave gjeldsveksten de siste fire årene, kombinert med dagens økte gjeldsvekst, tyder på en mer balansert tilnærming til låneopptak, hvor sparingen over tid ser ut til å kompensere for gjeldsøkningen. Myndighetenes tilpasninger i boliglånsmarkedet, som senking av egenkapitalkravet, har sannsynligvis spilt en rolle i å stimulere aktivitet og dermed formuesvekst. Samlet sett maler tallene et bilde av en robust norsk økonomi på individnivå, der evnen til å akkumulere formue forblir sterk, til tross for visse utfordringer knyttet til økende gjeld i enkelte forbruksområder. Den fortsatte veksten i nettoformuen gir et solid grunnlag for fremtidig økonomisk stabilitet og velferd for den norske befolkningen.





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

