Norsk nyheter

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Torsdag var en av de tre skoledagene i juni da Holen skole skulle feire pride, men læreren og tillitsvalgsmannen Gunnar Thune ble møtt av flere flagg enn han hadde forventet.

Det var noen som hadde lagt ut sine meninger, og han har ingenting imot at lokalmiljøet sier hva de mener i denne saken. Grensa på tre dager med flagging har vekket reaksjoner fra lærere, FAU og elevråd, som ønsker å feire pride flere dager i juni. Rektor Linda Stub Nilsen har tidligere begrunnet avgjørelsen om å feire i tre dager med at pride kan oppleves som en arena for politiske kamper som noen ikke deler.

Det var planlagt å feire på skolen torsdag, men læreren Thune forteller at det var flere flagg enn planlagt. Han ble pågrepet på arbeidsplassen og siktet for å ha befatning med overgrepsmateriale som seksualiserer barn. Politiet har foretatt innledende undersøkelser, og avhøret av mannen fortsetter i dag. Det meste av strømproblemene er løst i Øygarden, og 34 kunder er nå uten strøm.

Brannvesenet har mottatt melding om brann i en traktor på Sande i Sunnfjord, og brannen er slukket uten at den har spredt seg til fjøset. Politiet har også stoppet en bil i Skogsvåg i Øygarden for kjøring uten sertifikat. Det er foretatt ransaking og beslag, og mannen er siktet for grov narkotikaovertredelse og heleri. Politiet ber onsdag tingretten om å varetektsfengsle mannen i fire uker, to av disse i full isolasjon.

Politiet har også mottatt melding om innbrudd i et hotell som er under oppussing. Brannvesenet har mottatt melding om brann i en traktor på Sande i Sunnfjord, og brannen er slukket uten at den har spredt seg til fjøset. Politiet har også stoppet en bil i Skogsvåg i Øygarden for kjøring uten sertifikat. Det er foretatt ransaking og beslag, og mannen er siktet for grov narkotikaovertredelse og heleri.

Politiet ber onsdag tingretten om å varetektsfengsle mannen i fire uker, to av disse i full isolasjon





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