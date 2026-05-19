Norsk og svensk prosessindustri går mot brattere tap med svak driftteknologi

En rapport fra Camila Medina pegger på svak driftteknologi og manglende moderisering av automasjons- og driftsteknologi som store årsaker til tapene i norsk prosessindustri.

Skal KI gi målbar effekt i industrien, må den behandles som en videreutvikling av automasjonssystemet, med tilgang til sanntidsdata, robuste nettverk og tydelig eierskap i linjeorganisasjonen, skriver Camila Medina.

Medica legger til at norsk prosessindustri er mer effektiv enn hos våre nordiske naboer. Men ferske tall tilsier at tapene våre vil nesten fordoble seg frem til 2030. Årsaken er ikke for lav adopsjon av kunstig intelligens, men manglende modernisering av automasjons- og driftsteknologi. Norske produsenter innen prosess‑ og produksjonsindustri taper i dag om lag 7,7 prosent av potensielle inntekter som følge av ineffektiv drift.

Det er lavest i Norden. Sverige og Danmark ligger betydelig høyere, ifølge debatterne. Hvis dagens driftsmodeller videreføres, ventes tapene i Norge å nesten fordoble seg innen 2030. (13 prosent), mens utviklingen hos våre naboer er mindre alarmerende.

Prinsippet for industriell KI er at effektivitet i dag er ingen garanti for konkurransekraft i morgen. Debatten for og mot KIs rolle i industrien, handler ofte om algoritmer, skyløsninger og analyseplattformer. Erfaringen fra industrien er langt mer jordnær. Verdiskapingen stopper som regel i utdaterte kontrollsystemer, lukkede nettverk og fragmenterte datastrukturer.

Medica understreker at når prosessdata, servicedata og energidata lever i separate systemer uten felles kontekst, blir KI redusert til et verktøy for beslutningsstøtte på siden av driften. Les videre her: [..... ] [.... ] (hittet av Key insights i zealous) [.... ]





/ 🏆 27. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SNV TV-Aksjonen SMAA VM Wildcard NPU Cells Polaris GTX 3080 Ampere Vs. RTX 3070 V-Ray Vs. Arnold For Blender

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norsk spillbransje blomstrer: Games of Norway samler over 170 norske spillNorsk spillbransje er større enn mange tror, og akkurat nå pågår det en Steam-festival for norske spill. Games of Norway samler over 170 norske spill fra mer enn 60 utviklere på én og samme plass, med rabatter, demoer og direkte-sendinger gjennom hele uka. Festivalen arrangeres for aller første gang, initiert av...

Read more »

Norsk forsvarsindustri kan få midler fra nytt EU-programRegjeringen tar Norge med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri.

Read more »

Forbundet Styrke bryter med Offshore Norge i oljeserviceforhandlinger, kan føre til streik på norsk sokkelStyrke, en arbeidsgiverorganisasjon for olje- og gasstjenester, har brutt med Offshore Norge i forhandlingene om oljeserviceavtalen. Avstanden mellom partene var for stor, og dermed valgte de å bryte forhandlingene. En eventuell uenighet kan føre til streik på norsk sokkel hvis partene ikke går til Riksmekleren med enighet. Styrke har over 6600 medlemmer som omfattes av oljeserviceoppgjøret, inkludert dem som jobber i tilslutningsbedrifter utenom Offshore Norge. Hvis det ikke skjer enighet, kan det bli streik på norsk sokkel.

Read more »

Brudd i oljeserviceoppgjøretKan bli streik på norsk sokkel.

Read more »