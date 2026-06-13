Norsk olje- og gasseksport har passert toppen - 1450 stillinger kuttet på seks måneder

Eksporten fra olje- og gassnæringen holder seg på rundt 200 milliarder kroner, men nye tall viser at toppen er nådd. Samtidig har leverandørindustrien mistet 1450 ansatte det siste halvåret. - Vi er over toppen på norsk sokkel, sier NORWEP-sjef Ann Christin Andersen.

Olje - og gassnæringen har de siste årene opplevd en kraftig vekst, men ifølge ferske tall fra energistiftelsen Norwegian Energy Partners (NORWEP) er eksporten nå stabilisert på om lag 200 milliarder kroner.

Dataene, som er hentet fra Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå (SSB) og bearbeidet av analyseselskapet Econ Intel, viser at næringen har passert toppen for eksport. Dette innebærer at de store utbyggingsprosjektene på norsk sokkel ikke lenger driver like mye vekst. - Effekten av disse prosjektene er i ferd med å avta, forklarer administrerende direktør Ann Christin Andersen i NORWEP. Samtidig som eksporten har flatet ut, har leverandørindustrien merket en tydelig nedgang i aktiviteten.

Ifølge SSBs tall for de første fire månedene av året var omsetningen lavere enn i samme periode i fjor, med en nedgang på omtrent tre prosent. Dette har ført til at rundt 1450 ansatte i leverandørindustrien har mistet jobbene sine i løpet av de siste seks månedene. Andersen understreker at dette er en konsekvens av at norske leverandører må tilpasse seg en ny fase i olje- og gasshistorien.

- For å opprettholde aktiviteten og sysselsettingen må leverandørene i større grad satse på eksport, sier hun. Til tross for utfordringene er det positive tegn. Andersen peker på at eksporten har holdt seg stabil, til tross for en sterkere norsk krone. - At vi opprettholder eksporten til tross for en sterkere krone, er imponerende.

Det viser at norske leverandører konkurrerer på kompetanse og teknologi, ikke på pris alene, sier hun. NORWEPs rapport understreker at norsk leverandørindustri har et sterkt konkurransefortrinn innen avansert teknologi og bærekraftige løsninger, noe som kan gi grunnlag for videre vekst i internasjonale markeder. Fremtiden for norsk olje og gass vil i økende grad handle om evnen til å eksportere kunnskap og innovasjon, og mindre om aktiviteten på hjemmesokkelen





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