Norsk olje- og gasseksport har passert toppen

Ny analyse viser at eksporten fra norsk sokkel har stabilisert seg på om lag 200 milliarder kroner, men leverandørindustrien møter utfordringer med nedbemannings- og en moderat nedgang i omsetningen. For å sikre fremtidig vekst må norske leverandører satse kraftigere på eksport og konkurrere på kompetanse og teknologi.

Olje- og gassnæringen har nå passert toppen for eksport og holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge energistiftelse. Det siste halve året har rundt 1450 ansatte i leverandørindustrien mistet jobbene sine og eksporten holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge SSB.

Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå, og er sammenstilt og behandlet av Econ Intel, skriver Norwegian Energy Parteners i en - Tallene tyder på at vi er over toppen på norsk sokkel. Effekten av de store utbyggingsprosjektene er i ferd med å avta. For å opprettholde aktiviteten og sysselsettingen må leverandørene i større grad satse på eksport, sier administrerende direktør Ann Christin Andersen i NORWEP.

Etter kraftig vekst fra 2020 viser tall fra SSB at omsetningen i de fire første månedene av 2026 var lavere enn i samme periode i fjor, med en nedgang på rundt tre prosent. - At vi opprettholder eksporten til tross for en sterkere krone, er imponerende. Det viser at norske leverandører konkurrerer på kompetanse og teknologi, ikke på pris alene, sier administrerende direktør. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere.

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Olje Og Gass Eksport Norsk Sokkel Leverandørindustrien Sysselsetting

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