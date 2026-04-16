Norsk oljerikdom i en usikker verden: Hvorfor bagatelliseres inntektene?

Mens Donald Trump roser Norges oljeinntekter, diskuterer finansministeren og økonomer effekten av global uro på Norges økonomi og rentestrategien.

Donald Trump uttalte på sin sosiale medieplattform Truth Social at Norge tjener enorme summer, et utsagn som falt sammen med en artikkel i New York Times om Norge s voksende inntekter. Trumps argument er at både Norge og Storbritannia bør øke sin olje- og gassproduksjon. Den pågående konflikten i Iran har skapt bekymring for mangel på flybensin til sommeren, noe som potensielt kan sette feriereiser i fare. Denne krisen beskrives av mange som mer alvorlig enn oljekrisen på 1970-tallet.

Samtidig forsøker finansminister Jens Stoltenberg å nyansere bildet av Norges inntekter fra den nåværende globale uroen. I mars hevdet han at det var "feil å tro at Norge vil tjene på krigen", og understreket at avkastningen i finansmarkedene har større betydning for Norge enn oljeinntektene, med en erkjennelse av potensielle tap ved børsfall. Han varslet også om innstramminger i statsbudsjettet for det kommende året. Før Russlands fullskala-invasjon av Ukraina var Oljefondet verdt rundt 12 000 milliarder kroner. I dag overstiger verdien 20 000 milliarder kroner. Det er en mulighet for at den vedvarende uroen i Midtøsten kan føre til lavere avkastning på lang sikt, men dette er usikkert. Historisk sett har imidlertid børsene hentet seg inn etter perioder med krig og uro, og Oljefondet har fortsatt å vokse. Norges investeringsstrategi er langsiktig. Stoltenberg har utvilsomt rett i at fredelige forhold er å foretrekke. Selv om Trump utløser debatt på sosiale medier, har han også et poeng i at Norges inntekter øker i en stadig farligere verden. En økning i produksjonen av olje og gass kan være fordelaktig både for Europa og Norge. Spørsmålet er hvorfor finansministeren velger å bagatellisere disse inntektene. En mulig forklaring er at Stoltenberg ønsker å begrense offentlige utgifter, og det passer dårlig med økte inntekter. I de siste månedene har finansministeren blitt tvunget til å akseptere tiltak han opprinnelig motsatte seg, som kutt i drivstoffavgifter og en dyrere strømstøtte enn planlagt. Samtidig benytter finansministeren renteargumentet for å advare mot økte utgifter, noe som ligner på argumentasjonen fra arbeidsgivere om moderate lønnsoppgjør. Budskapet er velkjent: For høye utgifter vil føre til renteøkninger. Dette har blitt et standard svar, uavhengig av problemet. Imidlertid blir også dette argumentet nå utfordret. Espen Nakstad stilte nylig spørsmål ved effekten av rentehevinger på prisvekst drevet av krigen i Iran i en kronikk i Aftenposten. Selv om han ikke er økonom, fikk spørsmålet hans en kjølig mottakelse fra enkelte hold. Dagens Næringsliv kritiserte ham spydig som "pandemisjefen", og Norges Bank avviste hovedpoenget hans, med Tyrkia som et eksempel på en annen dynamikk. Tyrkia er imidlertid ikke nødvendigvis det beste eksempelet. Nakstad fikk likevel støtte fra enkelte økonomer og LO, som har fremmet lignende synspunkter i flere år. Lederen for Norges største parti, Sylvi Listhaug, reagerer med å angripe LO for det hun mener er innblanding i rentesettingen. Her risikerer Listhaug å overse viktigheten av debatten, da folk flest bekymrer seg for renta og aksepterer at den diskuteres. Spørsmålet er ikke hvorvidt renten skal settes politisk – dette er en stråmannsargumentasjon. Debatten handler snarere om hvor effektivt rentevåpenet er mot den typen inflasjon som preger dagens økonomi. Statsministeren uttalte på et møte i Stortinget onsdag at "Det er bra at det er debatt om renta." Regjeringen vurderer for øyeblikket Norges Banks mandat. Under et seminar i mars foreslo en fremtredende spansk økonom å heve inflasjonsmålet til tre prosent. Selv om dette forslaget kan vise seg å være feilaktig, er det heller ikke gitt at alle de tradisjonelle økonomiske svarene er de mest treffsikre. Det er for eksempel verdt å vurdere om folk og næringsliv faktisk vil tilpasse seg høyere inflasjon dersom Norges Bank ikke griper inn, slik økonomer ofte hevder. Videre må man vurdere effekten av at økte renter kan føre til høyere inflasjon gjennom husleier, som utgjør en betydelig del av den reelle prisveksten. Det er skjerpende at det stilles kritiske spørsmål. Selv Trump og en "pandemisjef" kan av og til bidra med relevante innsikter. Les også: Norge står foran et prissjokk. Denne teksten er en kommentar og gjenspeiler skribentens personlige holdning





Uføretrygdet med kreft: Hvorfor hindres jeg i å jobbe?En 55 år gammel mann med uhelbredelig kreft uttrykker frustrasjon over regelverket for uføretrygd. Han ønsker å jobbe i perioder hvor han har overskudd, men fribeløpet begrenser mulighetene hans.

Listhaug kritiserer Norges nominasjon av Iran til FN-komitéFrPs Sylvi Listhaug kritiserer regjeringen for å ha nominert Iran til en FN-komité som skal forme politikk på menneskerettigheter, kvinners rettigheter, nedrustning og terrorismeforebygging. Listhaug stiller spørsmål til statsministeren om hvorfor Norge støtter Iran, gitt landets menneskerettighetsbrudd.

Norges Historie med Kjernekraft: Fra Damp til Politisk ViljeNorge var tidlig ute med kjernekraft, både for damp og våpen. Til tross for teknologisk kapasitet og politisk engasjement, har kjernekraftens utvikling vært preget av både fremskritt og politiske hindringer, inkludert innflytelsen fra globale hendelser som Three Mile Island-ulykken.

Nav, la meg jobbe litt mens jeg kanDEBATT: Nav, la meg jobbe litt mens jeg kan.

Iran-krigen: Energireparasjoner kan koste 58 milliarder dollar, mens byggebransjen unngår streikRystad Energy anslår at reparasjoner av energirelatert infrastruktur i Midtøsten etter en hypotetisk Iran-krig kan koste opptil 58 milliarder dollar. Samtidig er det oppnådd enighet i mekling mellom Fellesforbundet og NHO Byggenæringen, noe som avverger en varslet streik som kunne ha rammet 17 000 ansatte. Iran hevder krigen har kostet dem 270 milliarder dollar og varsler krav om kompensasjon. Landet opprettholder dialog med USA via Pakistan, men understreker sin rett til urananriking.

Sjeføkonom advarer Norges Bank mot renteøkning: Frykter skade for norsk økonomiSjeføkonom i KS, Torbjørn Eika, advarer Norges Bank mot å sette opp renten, da han mener det vil gjøre mer skade enn gagn for norsk økonomi. Han peker på at økte oljepriser og krigen i Midtøsten bidrar til prisveksten, og at en renteøkning i en slik situasjon vil dempe aktiviteten og ha begrenset effekt på inflasjonen. Fremskrittspartiet frykter også at rentehopp vil være katastrofalt for byggenæringen.

