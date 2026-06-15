Norsk ORT-trening styrker ukrainske soldaters mentale motstandskraft

Ukrainske soldater får i Norge operativ motstandskraftstrening (ORT) for å håndtere ekstreme psykiske påkjenninger i moderne krigføring. Mer enn 10.000 har deltatt siden 2022, med fokus på stresshåndtering, simulated kampstress og teknikker for å redusere akutt stressreaksjon. Treneren Andreas Espetvedt Nordstrand forklarer hvordan programmet gir soldatene verktøy og økt tillit til å meste krevende situasjoner, inkludert供else av sivil og moralske dilemma. Treningsmetodikken, utviklet i samarbeid med amerikanske forskere, har vist positive resultater i forbedring av mental helse og evne til å fungere under press.

Moderne krigføring på stor skala innebærer ekstreme psykiske påkjenninger. I Norge har ukrainske soldater fått trening som gjør dem bedre i stand til å håndtere slike traumer.

Den operative motstandskraftstreningen, kalt ORT, har som mål å trene soldater i å gjenkjenne stressreaksjoner, håndtere stress, opprettholde funksjon under operasjoner og støtte sine medsoldater i belastende situasjoner. Mer enn 10.000 ukrainske soldater har fått opplæring i Norge siden 2022. I Trøndelag har ukrainske sanitetsoldater gjennomgått et program som inkluderer trening i operativ motstandskraft. Programmet bruker simulerte kampstressor for å forberede soldatene på virkelige krigserfaringer.

Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse ved Forsvarets saniteten og førsteamanuensis ved NTNUs institutt for psykologi, forklarer at de skaper et kunstig, simulertkampstress med situasjoner soldatene kan møte i krig, men det er aldri virkelig. Dette lar soldatene gå dypt inn i opplevelsen samtidig som de har tryggheten i at det bare er en øvelse.

Treningen inkluderer pusteteknikker, grounding-metoder for å fokusere på nuet, og et system kalt RARE (Registrer, Tilby fellesskap, Avklar fakta, Reetabler tidslinje, Tilbake til oppgave) for å håndtere akutt stressreaksjon. Utover dette fokuserer programmet på søvn og restitusjon, håndtering av kumulativt stress og styrking av samholdet i avdelingen. Nordstrand beskriver scenarioer som å finne et torturkammer, å bli utsatt for droneangrep eller å møte moralske dilemma.

Resultatene viser at soldatene får større tillit til at de kan mestre slike situasjoner og håndtere kampstress. De lærer også å håndtere menneskelevninger uten å bli overveldende rammet, noe som trenes ved hjelp av realistiske道具 som sminkede likdukker og fermentert griseblod. Sanitetssoldater er ofte dyktige i å behandle fysiske skader, men mangler utdanning i psykisk helse før de kommer til Norge.

En deltaker på kurset, tidligere sivil sykepleier, ble dypt påvirket av hendelser i Bykova, der hun så massedrap og torturkamre. Hun ogsåførte et sammenbrudd og langvarige traumer. Stressvaksineringen hjalp henne å komme i kontakt med følelsene knyttet til opplevelsen, og selv om det ikke er traumeterapi, skapte det en korreksjon av det opplevde. I Norway var hun i en annen kontekst, sammen med medsoldater, med en klar oppgave, noe som hjalp henne å bearbeide minnet på en sikrere måte





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ORT-Trening Operativ Motstandskraft Psykisk Helse Stresshåndtering Ukraina

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