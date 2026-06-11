Norsk politi og svensk politi deltar i politisamarbeidet under fotball-VM i USA, Canada og Mexico

Tjenestepersoner tilknyttet norsk politi og svensk politi er en del av det store arbeidet som skal bidra til å ivareta sikkerheten under fotball-VM i USA, Canada og Mexico. De deltar i 'IPCC' - International Police Cooperation Center, som er politiets internasjonale samarbeidssenter i USA, og bidrar med svensk erfaring.

Tjenestepersoner tilknyttet norsk politi er en del av det store arbeidet som skal bidra til å ivareta sikkerheten under fotball-VM i USA, Canada og Mexico.

Det får NTB bekreftet av Kripos samme dag som åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika skal spilles. Norsk politi er invitert og vil delta med polititjenestepersoner under VM i fotball i USA. To tjenestepersoner fra norsk politi bidrar inn i 'IPCC' - International Police Cooperation Center, som er politiets internasjonale samarbeidssenter i USA. Senteret samarbeider tett med FBI og andre for å bidra til at mesterskapet skal gå trygt og sikkert for seg den neste drøye måneden.

Hensikten med tilstedeværelse i IPCC er rask informasjonsdeling som bidrag til håndteringen av sikkerheten under mesterskapet. Svensk politi deltar også i politisamarbeidet under VM og bidrar med svensk erfaring. Ulike trusler, inkludert terrorisme, cyberangrep, dronetrusler, store folkemengder og koordinering mellom tre land og 16 vertsbyer, gjør at årets sluttspill forventes å bli en av de mest komplekse sikkerhetsoperasjonene som er gjennomført i forbindelse med et fotballmesterskap.

Kripos opplyser at det ikke vil være mulig å kontakte norsk politi for publikum som er på plass i USA. De må ta kontakt med amerikansk politi om noe skulle oppstå





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