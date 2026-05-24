Norsk politi pågreper mann siktet for grov kroppsskade, Israel og Iran inngå intensjonsavtale om våpenhvile, Tyrkisk politi stormer CHP-kontor, steinras i Hjartdal, mann savnet funnet i live

En mann er pågrepet siktet for grov kroppsskade etter en alvorlig voldshendelse i Asker lørdag kveld. Fornærmede i saken er fraktet til sykehus og blir ivaretatt av helse.

Fornærmede er stabil. Det er en familiær relasjon mellom partene i saken, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. Siktede vurderes fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Endelig beslutning om dette er ikke tatt, skriver politiet.

Det gjenstår flere etterforskningsskritt, blant annet sikring av bevis og gjennomføring av vitneforklaringer, skriver de. Politiet fikk melding om et smell eller eksplosjon rundt klokken 12.30 søndag. Det israelske militæret ber innbyggerne i ti landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmet sitt i påvente av nye angrep mot Hizbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en intensjonsavtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også er part i.

Avtalen innebærer ifølge iranske medier at Israel må avslutte sin krigføring i Libanon. Tyrkisk politi har stormet kontoret til den ledende opposisjonspartiet CHP, melder AP og Reuters. Det skjer etter at en domstol i Tyrkias hovedstad Ankara torsdag annullerte alle vedtak ved landsmøtet til landets største opposisjonsparti CHP i 2023.

Det er også en melding om at en flere hundre meter bred steinras har gått over en vei i Hjartdal i Telemark, og at fylkesvei 3430 ble stengt i begge retninger. Det er også en melding om at mannen i 20-årene fra Bergen-området som har vært savnet siden natt til torsdag, er nå funnet i live





