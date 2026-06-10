Norsk Regnesentral simulerer VM-kamper for VG

Norsk Regnesentral har utviklet en modell for å simulere gjenværende VM-kamper basert på en oppdatert modell utviklet av forskere til årets mesterskap. Modellen gir en sjanse for kvartfinale for Norge, med cirka 25 prosent sjanse. For gullprognosen er Norge vurdert til 2,3 prosent sjanse. For å komme til de ulike rundene i sluttspillet vises Norge i tabellen nedenfor. Norsk Regnesentral har samarbeidet med VG også under VM-kvaliken og har lang erfaring med beregning av sannsynligheter i VM og EM.

Norsk Regnesentral har utviklet en modell for å simulere gjenværende VM-kamper basert på en oppdatert modell utviklet av forskere til årets mesterskap. Modellen gir en sjanse for kvartfinale for Norge, med cirka 25 prosent sjanse.

For gullprognosen er Norge vurdert til 2,3 prosent sjanse. For å komme til de ulike rundene i sluttspillet vises Norge i tabellen nedenfor. Norsk Regnesentral har samarbeidet med VG også under VM-kvaliken og har lang erfaring med beregning av sannsynligheter i VM og EM. For å få et inntrykk av motstandersjansene vises en snurr nedenfor





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