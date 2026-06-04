Norsk roing inspirerer supporterkultur på fotballkamper

En video med en norsk roing har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier, inspirert av Islands viking-klapping. En idrettssosiolog mener det kan slå godt under VM, men at det kan virke «harry» for de som har mye erfaring med supporterkultur fra klubbfotballen.

På banen måtte oppgitte svensker konstatere at Norge for øyeblikket ser ut til å være Skandinavias klink sterkeste fotballandslag. VEKKER OPPSIKT: De norske roerne vekker oppsikt også utenfor landegrensene.

Foto: Skjermbilde Instagram @Halvormberg Men også på tribunen kokte det, hvor de norske supporterne leverte det som etter alle solemerker blir landslagets svar på Islands «Viking-klapping» fra 2016-EM. Ro(p)ingen har allerede fått stor oppmerksomhet på sosiale medier, både i og utenfor Norge. ESPN Mexico er blant mediene som har delt Ullevaal-bildene, og delingen er allerede sett av flere millioner mennesker. Olaf Tufte er dobbelt olympisk mester i roing, og regnes av mange som tidenes beste norske roer.

Han forteller Dagbladet at han har tro på at dette kan bli en stor suksess under sommerens mesterskap. RO-KONGEN: Olaf Tufte regnes av mange som tidenes beste norske roer. Selv håper han å stå i front når ropet dras i gang. Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet - Jeg burde nok være den som satte takt her.

Men jeg synes den er kul ja, så lenge mange nok blir med, sier Tufte. - At noe er harry betyr ikke at det ikke er kult. Og dette tenker jeg kan være smått genialt, og virkelig slå an i USA.

Det var vel sikkert flere som synes det var snodig første gang Island kjørte viking-klappingen sin også, sier Hansen og fortsetter: - Og til alle pretensiøse og kredible forståsegpåere som slakter dette: Dette kommer til å bli en snakkis verden over. RO! RO! RO!

: Trolig kommer vi til å se scener som dette flere ganger i løpet av sommeren. Foto: Skjermbilde Instagram @HalvormbergForsanger og styremedlem i landslagets supporterklubb Oljeberget, Halvor Viste Berg, sier til Dagbladet at ideer som dette skiller seg veldig ut og at det har fått mye oppmerksomhet etter at han og noen av medlemmene i Oljeberget kom på ideen som første gang ble gjennomført mot Sveits i mars.

UT AV KOMFORTSONEN: Oljebergets forsanger håper folk er villige til å gå ut av komfortsonen i et forsøk på å maksimere stemningen under Norges kamper. Foto: Skjermbilde Instagram @Halvormberg En video han publiserte på sosiale medier under kampen mot Sverige har i skrivende stund fått nesten syv millioner visninger på Instagram, og han forteller at flere av de største mediene i verden har kontaktet ham med ønske om å dele videoen videre.

- Mange refererer til Islands rop, noe som er forståelig selv om vi mener den er fundamentalt annerledes og enda kulere. Jeg tror absolutt det kan bli en slager i USA, så håper vi det norske folk som er i USA går ut av komfortsonen og blir med på den. - Om vi skulle vært redd for å skille oss ut og gjøre ting vi er redd for at andre har meninger om burde vi ikke drevet supporterklubb.

Så det står vi fint i, sier forsangeren. Idrettssosiolog Arve Hjelseth sier til Dagbladet at det ikke er uvanlig at supportere lar seg inspirere av hverandre og at det sånn sett er kreativt. - Selv om det er en ganske klar etterligning, for dette er jo klart inspirert av Island. Deres klapping med gradvis raskere rytme ble så vidt jeg kan bedømme ansett som et relativt nyskapende ritual i landslagssammenheng, sier han.

Hjelseth påpeker at landslagsfotball er langt mer festivitas- og karnevalsorientert enn klubbfotball, og tror det kan slå relativt godt under verdensmesterskapet. - For de som har mye erfaring med supporterkultur fra klubbfotballen vil det derimot fremstå som mer «harry». Men det gjelder jo svært mye av det som foregår på tribunene i VM og EM. Rent visuelt blir det antakelig ganske flott.

Hjelseth legger imidlertid merke til at supporterne sitter istedenfor å stå, noe som vanligvis er normen blant fotballsupportere. - En ordentlig robevegelse forutsetter imidlertid at alle sitter. Supportere skal helst ha bevegelse og litt kaos. Å sitte på sine tildelte plasser smaker litt for mye av passiv «tilskuing», sier idrettssosiologen.

Han legger til at det sikkert er noen som vil irritere seg over at det brukes en tromme for å angi rytmen. - Historisk var jo supporterkulturen spontan og uavhengig av slik regi. Men der har også klubbsupportere endret seg mye, også i Norge, de siste 25 årene. Sjøhaug legger til at hun har det bra, og opplyser at hun ikke har en kommentar.

Det var i januar i 2025 at 32-åringen kunne fortelle at hun og kjæresten hadde forlovet seg under en tur til Thailand, men nå er altså forholdet over.

«PARADISE HOTEL»: Dette har aldri skjedd før. Video: Nora Skavhaug/Rød Løper, «Paradise Hotel»/Viaplay. 32-åringen ble først kjent gjennom «Paradise Hotel i 2015. Den gang stakk hun og Pierre Louis Olsson (32) av med seieren. Etter hjemkomsten til Norge ble de to raskt kjærester, men i juli 2015 kom nyheten om at de tidligere turtelduene hadde gått fra hverandre.

Overfor Se og Hør kunne Olsson den gangen bekrefte at han hadde vært utro ved flere anledninger, noe han angret sterkt på





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