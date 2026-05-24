Norsk statsminister fordømmer Russlands angrep mot Ukraina - Brann på Quality Hotel Gardermoen - Mann funnet i live etter savnet - Utnevnelse av unntakstilstand i California - Steinras i Telemark - Bombeangrep i Pakistan - Hus under oppføring raste sammen på Filippinene

Norsk statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Brann har brutt ut på Quality Hotel Gardermoen, og en mann i 20-årene fra Bergen-området er funnet i live etter å ha vært savnet siden natt til torsdag. Utnevnelsen av unntakstilstand i California skjer grunnet fare for lekkasje eller eksplosjon i en kjemikalietank. Bombeangrep i Pakistan har kostet minst 24 liv, og et ni etasjer høyt hus under oppføring raste sammen på Filippinene søndag.

Norge fordømmer Russland s kraftige angrep mot Ukraina i natt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB. – Dette er et angrep som er av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og igjen har angrepene rammet sivile og sivil infrastruktur, sier Støre.

Støre har i løpet av morgentimene søndag snakket med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj og den ukrainske statsministeren Julija Svyrydenko for å uttrykke Norges støtte. Russlands brutale angrep understreker viktigheten av at vi fortsetter vår støtte til Ukrainas legitime forsvarskamp med full kraft, sier han. Et flere hundre meter bredt steinras har gått over en vei i Hjartdal i Telemark. Gaustabanen er stengt og det er fare for ytterligere ras.

Fylkesvei 3430 ble stengt i begge retninger, og politiet sendte et redningshelikopter til stedet for å få oversikt over området. Det er ikke meldt om at verken biler eller folk ble tatt av raset. Banen opp til Gaustatoppen er stengt fordi politiet ikke ønsker at flere folk skal ta seg inn i fjellet. En mann i 20-årene fra Bergen-området som har vært savnet siden natt til torsdag, er nå funnet i live.

Et erklært unntakstilstand i Orange County i California grunnet fare for lekkasje eller eksplosjon i en kjemikalietank. 40.000 innbyggere er evakuert. Et ni etasjer høyt hus under oppføring raste sammen på Filippinene søndag. Boligen er overtent og fem personer registrert på adressen er evakuert ut





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge Russland Angrep Ukraina Jonas Gahr Støre Quality Hotel Gardermoen Steinras Filippinene California Pakistan Bombeangrep Savnet Utnevnelse Unntakstilstand Kjemikalietank Brann Hus Under Oppføring Steinras Filippinene Bombeangrep Savnet Utnevnelse Unntakstilstand Kjemikalietank Brann Hus Under Oppføring Steinras Filippinene Bombeangrep

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russlands president oppgir dødsfall og skadde etter droneangrep i Luhansk, men informasjon er u verifisertRusslands president Vladimir Putin hevder minst seks personer ble drept og 39 såret i et droneangrep mot et hybelhus i det russiskokkuperte ukrainske fylket Luhansk. Men informasjon om antall drepte og skadde er ikke bekreftet av uavhengige kilder og blir ikke kommentert av Ukrainas myndigheter.

Read more »

Kraftig brann i Nannestad: – Stor spredningsfareTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Blant annet: Brann i tomannsbolig og stor spredningsfare, uten å være slukket ennå.Brannvesenet rykker ut til melding om brann i en tomannsbolig i Nannestad kommune. Brannvesenet melder om kraftig brann og stor spredningsfare. Politiet har fått melding om røyk i området og et brennende vindu. Klokkes 00.30 melder politiet at brannen er slukket. Politiet oppretter sak på brannen.

Read more »

Russlands angrep mot Ukraina: Støre uttrykker støtte, Putin varsler gjengjeldelseStøre uttrykker støtte til Ukraina etter angrepene, mens Putin varsler gjengjeldelse etter et ukrainsk droneangrep mot et studenthjem i Luhansk fylke.

Read more »