Norsk Student Vitnessed Deadly Shooting at Utah University

A Norwegian student studying in Utah witnessed a fatal shooting at her university campus. Despite the incident being over quickly, the student describes feeling very scared and confused during the evacuation as she received little information from university officials.

Silje Bothner (20), en norsk student ved Utah Valley University , var på vei til forelesningen onsdag da det skjedde en skuddslam på universitetets område. Although Bothner ikke selv hørte skuddet, ble hun kjent med hendelsen av en annen student som ringte og sa ordet «shot». Panic steg umiddelbart blant studentene, og universitetets ansatte evakuerte universitetsbygningene. Bothner ble evakuert uten å vite hva som foregikk og hva som hadde skjedd.

Hun beskriver følelseskvaliteten sin som en blanding av redsel, panikk og forvirring. Hun husker at det var mange folk som løp rundt på parkeringsplassen og at det beholdt ansatt personale lå utvinningsanvisningen til de var evakuert eksternt. Bothner var i den situasjonen i omtrent 30 minutter uten mer informasjon om hva som hadde skjedd. Politiet omsøkte campus, og studenter ble oppfordret til å holde seg borte fra området. Moren til Bothner, som bor i Halden, ble kontaktet av universitetet og fikk beskjed om at datteren var trygt. Bothner sier at hun er glad for å være i live, men at hendelsen har etterlatt et dypere spor. Hun mener at universitetet trenger å forbedre rutinene sine for å håndtere krisesituasjoner. Deer mener at studentene fikk for lite informasjon om hva som hadde skjedd og hvordan de kunne være trygge under situasjonen. Hun sammenligner med sine erfaringer fra videregående i USA hvor det var flere øvelser for potensielt farlige situasjoner





