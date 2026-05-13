Norsk supporter i USA: - Jeg tror ikke Haaland, Ødegaard og Nusa er så kjente navn her

En norsk supporter i USA mener at de fleste nordmenn ikke kjenner til stjernene fra norsk fotball, selv om de fleste har hørt om Erling Haaland. Han forteller at interessen for fotball i USA er stor, men at det er en voksende latinamerikansk befolkning som også er interessert. Han beskriver hverdagen i USA som helt normal, og mener at nordmenn ikke trenger å være bekymret for sikkerhetssituasjonen i landet.

Lytt til saken KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer – Jeg tror ikke Haaland, Ødegaard og Nusa er så kjente navn her.

De fleste har hørt om Haaland, men ikke i større grad enn at de har hørt navnet og kjenner til det viking-aktige utseendet, sier Erik Dalaker (23). I tre år har han bodd i Norges VM-kampby på østkysten i USA, Boston i Massachusetts. Her skal Norge spille åpningskampen mot Irak 17. juni og den siste gruppespillskampen mot Frankrike 26. juni.

Dalaker studerer på ærverdige Harvard University rett utenfor Boston, snakker syv språk og fikk én kamp for førstelaget til Viking før han ga seg med fotballen og flyttet til Boston for å studere. – Jeg tror det kommer til å bli skikkelig fest i gatene. Fotball er ikke den største idretten i USA, men med store stjerner som Messi i MLS og en voksende latinamerikansk befolkning er interessen gryende. – I tillegg er Boston en sportsgal by.

De lokale elsker sport og byen har noen av de beste lagene i de største idrettene: basketballbasketballBoston Celtics. , ishockeyishockeyBoston Bruins. , baseballbaseballBoston Red Sox. og amerikansk fotballamerikansk fotballNew England Patriots.. Her kan du se nærmere på Norges VM-stadion i Boston: Dalaker mener norske supportere som vurderer å ta turen ikke trenger å være bekymret for sikkerhetssituasjonen i USA under VM, og beskriver hverdagen i byen som helt normal.

– Jeg tror nordmenn må forstå at USA, til tross for alle nyhetene som kommer fra det hvite hus, fremdeles er et veldig normalt og velfungerende land. Hvis du kommer til New York og Boston, så er det fremdeles det gode, gamle USA som man kjenner til fra filmer og så videre. Her er ingenting å være redd for.

– I Norge får man kanskje et inntrykk av at alt i USA er krise gjennom nyhetene, men hverdagen her går veldig normalt. Nordmenn i VM vil ikke legge merke til det i det daglige i Boston annet enn at det trolig vil være en del overskrifter. Boston er den største byen i delstaten Massachussetts, og cirka 675.000 mennesker bor der. I likhet med Dalaker har Kristin Svendby Otervik skaffet seg billetter til Norges åpningskamp mot Irak.

Hun kommer fra Lørenskog og har bodd i Boston i fire år: – Jeg tror nordmenn kommer til å bli tatt veldig godt imot her. Jeg føler de lokale i Boston er gira på på å arrangere VM og ta imot fans fra alle land. Fotballforbundet har tidligere anslått at mellom 7000 og 10 000 nordmenn drar til USA for å se VM.

I tillegg vil byen fylles opp med supportere fra Frankrike, England, Ghana, Haiti, Marokko og Skottland, som alle også skal spille kamper på Gillette Stadium. Utover å oppleve fotball-VM peker de på mange andre muligheter til å kose seg for norske supportere





