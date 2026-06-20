Norsk suverenitet over Svalbard under trussel

Svein Jonny Albrigtsen, en arbeidstaker med lang erfaring innen kulddrift på Svalbard, uttrykker bekymring for sikkerheten etter at kulddriften på øya er blitt stoppet. Han frykter at norsk suverenitet over øygruppen kan svekkes og at sikkerheten står i fare når det statseide selskapet Store Norske ikke lenger har aktivitet i områdene. Albrigtsen argumenterer med at norske industribedrifter importerer store mengder 'blodkull' fra Colombia, og at det ville være bedre for klimaet å bruke kull fra Svalbard enn å importere det fra land som Colombia. Det finnes også gull på øya, men det krever store investeringer å starte opp gulldrift. Albrigtsen frykter at Russland, USA og Kina kan utfordre norsk suverenitet på øya når områdene faller i det fri, og at Norge kan slite når stormaktene krangler.

Norge har hatt sikkerhetskontroller over Svalbard i over hundre år fordi Store Norske har lagt bånd på landområder. Den sikkerheten forsvinner nå, sier Svein Jonny Albrigtsen.

Partiet mener at det var riktig å legge ned kulldriften på Svalbard, men Albrigtsen er sterkt uenig. Han argumenterer med at norsk suverenitet over øygruppa nå blir svekket, og at sikkerheten står i fare. Arbeidsmanden har i lang tid jobbet med saker om kulldrift på Svalbard. Sakene finner du på frifagbevegelse.no.

Her er noe av det vi har slått fast: Mens staten sier nei til kull fra Svalbard, importerer norske industribedrifter hvert år over en halv million tonn 'blodkull' fra Colombia. Kullet tas ut på en måte som skader folk og natur. Flere norske industriselskap ville heller kjøpt norsk, kortreist kull fra Svalbard om det ble åpnet ei ny gruve.

I samme sak sier klimaforsker det ville være mye bedre for klimaet å bruke kull fra Svalbard enn å importere det fra land som Colombia. Det finnes mer kull av metallurgisk kvalitet på Svalbard, det vil si kull som kan brukes i prosesser for å lage metall. Leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen, sier det er 'høl i huet' ikke å ha kulldrift på Svalbard i en sikkerhetspolitisk urolig tid.

Senterpartiet og FrP åpner for ny kulldrift på Svalbard av sikkerhetsmessige hensyn. Høyre støtter kulldrift i privat regi, mens Ap, SV og MDG sier nei. Det vil ta rundt fire år å åpne ei ny kullgruve på Svalbard, mener tillitsvalgt for gruvearbeiderne. Sjefgeolog i Store Norske anslår minst fem-seks år.

Det finnes også gull på Svalbard, slår geologer fast. Det krever store investeringer å starte opp gulldrift, men kan være lønnsomt. Myndighetene har ingen kartlegging av hva som finner av mineraler på Svalbard. Det er Store Norske som i praksis har stått for kartleggingen.

Albrigtsen forklarer at store landområder på Svalbard vil 'falle i det fri' når det statseide selskapet Store Norske ikke lenger har aktivitet i områdene. Store Norske gjør i dag beslag på litt over 1000 kvadratkilometer av øygruppas areal i form av 112 såkalte utmål. Et utmål er en utvinningsrett gitt av det offentlige til å ta ut mineraler i et område, men retten faller bort hvis området ikke tas i bruk.

I praksis betyr det at når Store Norske ikke gjør undersøkelser eller har gruvedrift i områdene, mister selskapet – og den norske stat – råderetten over disse. Selskapet har allerede måttet la store områder gå. Et kart fra Store Norske viser at selskapet i 2022 hadde hele 335 utmål, som dekket et areal på mer enn 3100 kvadratkilometer. I 2026 ser kartet over Spitsbergen ganske annerledes ut: To tredeler av utmålene til Store Norske har falt i det fri.

Det skjedde omtrent fem år etter at den storstilte gruvedriften i Svea-området ble vedtatt stoppet i 2017. Kartet viser hvor Store Norske (SNSK) har rettigheter til å ta ut mineraler på Svalbard i 2026 kontra 2022. To tredeler av arealet (det gule feltet) er nå falt i det fri. I tillegg vises områder med utmål som tilhører det russiske selskapet Trust Arktikugol og norske Austre Adventfjord.

Utmål er en enerett til å utvinne mineraler i et avgrenset område gitt av Bergmesteren for Svalbard. For å få et utmål, må du kunne dokumentere at du har funnet mineraler og søke om få utmålet. Bergmesteren for Svalbard behandler søknaden og fastsetter grensene for utmålet. Et utmål gir rett til mineralene, men ikke automatisk til å starte drift.

For drift trenger du også tillatelser etter miljøregelverk og godkjenninger av driftsplaner fra det offentlige. Retten til utmålet faller bort hvis området ikke tas i bruk – hvis det ikke skjer undersøkelser eller drift. I henhold til bergverksordningen er det arbeidsplikt i en periode på fem år før utmålet faller i det fri, men arbeidspliktperioden varierer fra utmål til utmål.

Åpner for Russland, USA og Kina Når områdene faller i det fri, kan retten til å ta ut mineraler gå til selskaper fra hvilket som helst annet land som har signert Svalbardtraktaten. I dag har det russiske selskapet Trust Arktikugol utvinningsrett i et samlet areal på drøyt 200 kvadratkilometer. Blant annet er dette i Barentsburg, hvor selskapet driver kullgruve. Selskap fra andre traktatland kan ta områdene hvor Store Norske i dag har utmål.

De kan ta prøver av en kullforekomst, si 'her vil vi ha et utmål' og slå ned en påle før de møter opp hos Bergmesteren og får utmålet. Får de et utmål, får de også rett til å bruke fasiliteter som havna og veiene. Albrigtsen frykter enda mer for sikkerheten etter at Donald Trump viste interesse for Grønland. – Tidligere ser vi at Russland har utfordret den norske suvereniteten på Svalbard.

Nå bør vi også frykte USA og Kina. Hvis ikke Norge har orden i kortene, sliter vi når stormaktene nå har begynt å krangl





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