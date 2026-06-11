Norsk tenåring tiltalt for drapsplan i London

En 19-åring fra Stavanger står i retten i England etter å ha takket ja til et oppdrag om å utføre et drap for organisasjonen Foxtrot.

En ung mann fra Stavanger på 19 år befinner seg nå i sentrum av en dramatisk rettssak i London , hvor han er anklaget for å ha takket ja til et skremmende oppdrag om å utføre et drap.

Saken utspiller seg i det prestisjetunge Central Criminal Court, hvor den tiltalte tenåringen har sittet i en glassbås mens detaljene rundt hans involvering i den kriminelle organisasjonen Foxtrot har kommet for dagen. Hendelsesforløpet startet den 17. mars 2025, da den unge mannen ankom flyplassen i Manchester. Bare to dager senere, natt til 19. mars, ble han pågrepet av politiet i Huddersfield.

Under arrestasjonen ble det funnet to våpen og ammunisjon på hotellrommet hans, noe som utgjør en sentral del av bevisføringen i saken. Retten har fått presentert bevis i form av meldinger sendt via den krypterte applikasjonen Signal, hvor den tiltalte har sendt bilder av kontanter og våpenposen han hadde plukket opp etter instruksjoner fra ledere i Foxtrot.

Under forklaringen sin i retten forsøker den 19 år gamle mannen å male et bilde av seg selv som et offer for omstendighetene og manipulasjon. Han har forklart at han aldri hadde til hensikt å faktisk gjennomføre drapet, og at han i stedet brukte tiden sin på å lete etter en måte å komme seg ut av det livsfarlige oppdraget på.

Han beskrev seg selv som stresset og under sterkt press, og hevdet at han var livredd for hva Foxtrot ville gjøre med ham dersom han nektet å følge ordrene deres. Aktor har imidlertid gått knallhardt ut mot denne forklaringen og stilt kritiske spørsmål ved motivasjonen hans. Det har kommet frem meldinger hvor den tiltalte uttrykte håp om at oppdraget ikke var en svindel, noe aktor tolker som et tegn på at det primære motivet var økonomisk vinning fremfor frykt.

Den tiltalte innrømmet at han ønsket pengene, men benektet at han følte det var kult å skulle drepe noen, til tross for at aktor presset ham hardt på dette punktet i vitneboksen. Bakgrunnen til den unge mannen tegner et bilde av et liv som tok en uventet vending. Vitner fra hjembyen Stavanger har forklart at han tidligere var et stort fotballtalent med en lys fremtid, men at ting endret seg drastisk under koronapandemien i mars 2020.

Da samfunnet stengte ned, begynte han å slite med rusproblemer, noe som kan ha gjort ham sårbar for rekruttering til kriminelle nettverk. For å belyse hans mentale tilstand har to psykiatere i England foretatt vurderinger av ham. Den ene vurderingen ble gjort via videolink i april, mens den andre fant sted under en pause i selve rettssaken. Ekspertene konkluderte med at selv om han kan ha vært mentalt ustabil da han ankom England, var det ingen tegn til psykotiske symptomer.

Det mest kritiske punktet i den psykiatriske rapporten er konklusjonen om at han var i stand til å ha forsett, hvilket betyr at han var fullstendig bevisst på konsekvensene av handlingene sine og planene han hadde gått med på. Den tiltalte har i ettertid reflektert over sine handlinger og uttalt at han tok mange dumme valg i en periode hvor han ikke var på et godt sted i livet, og at han i ettertid ser at det hadde vært langt bedre å kontakte politiet med en gang han ble kontaktet for drapsoppdraget





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