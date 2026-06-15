Norsk trening gir ukrainske soldater psykisk rustning mot krigstraumer

Over 10.000 ukrainske soldater har fått operativ motstandskraftstrening i Norge, som hjelper dem å håndtere kampstress og forebygge traumer.

Moderne storskala krigføring utsetter soldater for ekstreme psykiske påkjenninger, og i Norge får ukrainske styrker en unik trening som skal beskytte dem mot traumer. Operativ motstandskraftstrening (ORT) er designet for å lære soldater å gjenkjenne stressreaksjoner, håndtere press, opprettholde funksjonsevne under oppdrag og støtte hverandre i belastende situasjoner.

Siden 2022 har over 10.000 ukrainske soldater fått opplæring i Norge, og i Trøndelag har sanitetspersonell gjennomgått et spesielt ORT-program. Ifølge Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse ved Forsvarets sanitet og førsteamanuensis ved NTNU, handler treningen om å gi soldatene et kunstig, simulert kampstress som etterligner det de vil møte i virkelig krigen. Han kaller det en slags stressvaksinering, utviklet i samarbeid med forskere fra den amerikanske hæren.

Gjennom ulike scenarier - moralsk, kognitivt og emosjonelt stress - lærer soldatene mentale teknikker som pusteteknikker, grounding og metoder for å hjelpe ved akutt stressreaksjon (ASR). ASR kan arte seg som frys-reaksjoner, dissosiasjon eller uro, og behandles med en trinnvis tilnærming: Registrere stressreaksjonen, Tilby fellesskap, Avklare fakta, Reetablere tidslinje og Tilbake til oppgave. Treningen legger også vekt på søvn, restitusjon, håndtering av kumulativt stress og fatigue, samt styrking av samhold og støtte i avdelingen.

Soldatene blir eksponert for realistiske, men trygge scenarier som torturkammer, droneangrep, artillerinedslag og moralske dilemmaer, noe som øker tilliten til å mestre slike situasjoner i krig. Nordstrand forteller om en ukrainsk deltaker som tidligere hadde opplevd grusomhetene i Bucha, der sivile ble drept og torturert. Hun var sivil sykepleier og ble sterkt traumatisert, men gjennom ORT-treningen fikk hun bearbeidet minnene og følelsen av kontroll.

Selv om stressvaksinering ikke er terapi, hjelper det soldatene å korrigere tidligere opplevelser og bygge psykisk motstandskraft. Treningen har vist at deltakerne får økt tillit til egne evner og bedre verktøy for å støtte medsoldater i felt. Dette er avgjørende i en krig der psykiske belastninger er like farlige som fysiske skader.

Programmets suksess understreker viktigheten av psykisk helse i militære operasjoner, og det norske forsvaret fortsetter å utvikle og tilpasse treningen for å møte de unike utfordringene ukrainske soldater står overfor. Samtidig er det et eksempel på internasjonalt samarbeid som redder liv, både fysisk og mentalt. I en verden der krigføring blir stadig mer kompleks, er investering i psykologisk beredskap like viktig som våpen og taktikk.

ORT-treningen gir soldatene en biologisk og mental rustning som kan motvirke posttraumatisk stress og fremme raskere restitusjon. Gjennom kontinuerlig evaluering og justering håper forskerne å spre metoden til flere land og avdelinger, slik at færre soldater lider i stillhet. Soldatenes historier, som fortalt av Nordstrand, viser at et kort treningsprogram kan ha livsvarig effekt - ikke bare for den enkelte, men for hele enhetens samhold og kampkraft





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Krig Psykisk Helse Soldater Trening Ukraina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norsk sokkel har passert toppen – eksporten på rekordnivåOlje- og gassnæringen har nå passert toppen for eksport og holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge energistiftelse.

Read more »

Norsk sokkel har passert toppen – eksporten på rekordnivåOlje- og gassnæringen har nå passert toppen for eksport og holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge energistiftelse.

Read more »

Folkets billetter og prisene for Norge på verdensmesterskapet 2026Norge har solgt tusenvis av billetter til VM-spill, men Fifa har ikke oppdatert tall. Trekker på salgsdata fra Irak, Senegal og Frankrike samt redegjørelse for prissetting og retorikk fra Trump. NFF vurderer at 7 000‑10 000 støtteere blant de 38 000 deltakerne vil se Norge i USA, men mange har solgt billettene deres på siden. Fifa‑presidenten påpeker at de må generere inntektsbalanse og åpner for granskinger av prisfastsettelsen.

Read more »

Norsk gründer tvunget til utlandet: - Jeg risikerte personlig konkursSondre Rasch fra Bergen måtte flytte fra Norge for å unngå personlig konkurs på grunn av formuesskatt. SafetyWing-gründeren driver nå sitt globale sikkerhetsnett fra Silicon Valley og lanserer Nomad Citizen, et sosialt sikkerhetsnett for digitale nomader.

Read more »