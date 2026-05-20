Norsk Ukraina-bistand gikk til himmels med distriktspolitiske overmod

Etter at Støre-regjeringen flyttet UD og Norads evalueringsapparat fra Oslo til Førde, ved hjelp av 15 årsverk, falt organisationen som skulle evaluere bruken av milliardene for Ukraina-og -støtten. Denne flyttingen medførte store protester fra tillitsvalgte, og mente at viktige kompetanseinntekter ville forsvinne. Minister Anne Beathe Tvinnereim fra Senterpartiet kunne innkassere flyttingen som en politisk seier.

Norsk Ukraina-bistand gikk til himmels. Så kollapset miljøet som skulle evaluere bruken av milliardene. På slutten av 2024 valgte Støre-regjeringen å flytte hele UDs og Norads evalueringsapparat fra Oslo til Førde, til tross for kritikk og advarsler om at flyttingen ville føre til tapt kompetanse.

Jenny Følling, ordfører i Sunnfjord, var vitne til en konfettiregnet opening i Førde 20. januar 2025. Midt i bildet sto en fornøyd Anne Beathe Tvinnereim fra Senterpartiet, og direktør for den uavhengige evalueringsenheten Henrik Nordal. Ingen av de ansatte til Flyktningevnen i Oslo ønsket å ta del i flyttingen, noe som ble forbigått ved at distriktspolitiske hensyn overdro over motstand. Bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim kunne da innkassere flyttingen som en politisk seier





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukrainabistand Flyttetjenester Wnętrzapport Flytting Distriktspolitikk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Statkraft satser på norsk vannkraft - investerer mest på fastlandet i NorgeCerinadirektør for Norden i Statkraft, Pål Eitrheim, sier at det er nødvendig og viktig for Norge og norsk næringsliv å investere mest på fastlandet i Norge de neste årene. Mesteparten av investeringene skal gå til å oppgradere og vedlikeholde dagens vannkraftverk, mens det noen steder skal bygges nye kraftanlegg for å utnytte vannet bedre.

Read more »

Støre ønsker tettere handel med India etter USAs handelsbarriererThe new trade barriers imposed by the US have led the leader of the Norwegian government, Jonas Gahr Støre (Ap), to seek closer connections to countries like India. The former, Prime Minister Narendra Modi, will attend a Nordic-Indian summit in Oslo on Tuesday. Støre emphasized that India has a clear strategy to strengthen its collaboration with Europe and prioritizes the Nordic region.

Read more »

Norsk næringsliv undervurderer den virkelige KI-mangelenI debatten om kunstig intelligens (KI) snakker vi mye om modeller, verktøy og data. Vi snakker for lite om menneskene som skal få dette til å virke.

Read more »

TV2 avslører utstrakt overgrep mot unge jenter i norsk travsportDokumentarfilmen Norge bak fasaden, laget av Kadafi Zaman og Janne Ambli, belyser hvordan eldre menn i norsk travsport utnytter unge hestejenter. Jenter har fortjent bedre beskyttelse og bedre regulering i norsk idrettsorganisasjon, sier NRK.

Read more »