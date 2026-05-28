Norsk ultralydjordmor advarer: Trussel mot eneste universitetsutdanningen i ultralyddiagnostikk

En ultralydjordmor fra Stavanger universitetssjukehus gjør oppmerksom på at den eneste nasjonale utdanningen i ultralyddiagnostikk for jordmødre står i fare etter at finansieringen trekkes tilbake. Hun argumenterer for at dette vil svekke kvaliteten i svangerskapsomsorgen og krever politisk handling.

Jeg er ultralydjordmor ved Stavanger universitetssjukehus og foretakstillitsvalgt i Den norske jordmorforening. Jeg har selv gjennomført den eneste universitetsutdanningen i ultralyddiagnostikk for jordmødre ved NTNU, og ser nå at dette unike programmet står i fare for å forsvinne.

Finansieringen fra Helse Midt‑Norge har blitt trukket tilbake, noe som gjør at de omkring 8 millioner kronene som trengs for å holde studiet i live nå er utilgjengelige. I stedet foreslår myndighetene at utdanningen skal erstattes av intern opplæring ved St. Olavs sykehus. Dette kan ved første øyekast se ut som en kostnadseffektiv løsning, men i realiteten vil det bety en betydelig faglig nedgradering av kompetansen som trengs for å utføre tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen.

Stortinget har for noen år siden vedtatt at alle gravide skal ha rett til tidlig ultralyd, og at rutineultralyd skal inngå som en del av den offentlige svangerskapsomsorgen. Det er dermed et nasjonalt løfte om et helhetlig tilbud som skal bidra til tidlig oppdagelse av fosteravvik og sikre gode oppfølgingsmuligheter. Når den eneste utdanningen som lager kvalifiserte ultralydjordmødre blir kastet bort, risikerer vi at dette løftet ikke kan holdes.

Kompetansen som bygges opp over tiår, i tett samarbeid med nasjonalt senter for fostermedisin og med et etablert fagmiljø ved NTNU og St. Olavs, vil gå tapt på kort tid. Det vil påvirke kvaliteten på tjenestene i hele landet, fra Stavanger og Arendal til Bodø og Trondheim, fordi dagens standardiserte opplæring sikrer likeverdige tilbud for alle gravide.

Det som gjør situasjonen særlig alvorlig, er at omleggingen skjer uten reell involvering fra fagmiljøet som har utviklet og drifta utdanningen i mange år. Beslutninger tas uten å ta hensyn til de som faktisk besitter kunnskapen, og uten klare rammer for hvordan intern opplæring eller korte kurs skal sikre samme nivå på innhold, struktur og kvalitet. Dersom den nasjonale kompetansen svekkes, vil også lokale tjenester lide.

Ved Stavanger universitetssjukehus er vi avhengige av en jevn strøm av høyt kvalifiserte ultralydjordmødre for å kunne ivareta gravides sikkerhet og gi forsvarlige diagnoser. Når Helse‑ og omsorgsdepartementet og helseminister Jan Christian Vestre fortsatt har mulighet til å sikre finansiering, er det et klart ansvar å gripe inn og forhindre at dette kritiske fagmiljøet blir avviklet.

En nasjonal utdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre er ikke bare en regional ressurs; den er et nasjonalt ansvar som må beskyttes for å opprettholde kvaliteten i svangerskapsomsorgen i hele Norge





