Norsk vær: Været varierer mye, sesongvarselet gir prognoser

Meteorologene forklarer at sesongvarselet viser gjennomsnittsværet i 3-månedsperioden og hvordan det avviker fra det normale gjennomsnittsværet. Det generelle varselet for hele Norge er at det mest sannsynlig at det blir en varm sommersesong, selv om det kan bli kjølige perioder. For nedbør er det størst sannsynlighet for at det vil bli tilnærmet normalt for Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sannsynlighet for at det blir våtere enn normalt, som nær normalt.

Det generelle varselet for hele Norge er at det mest sannsynlig at det blir en varm sommersesong, selv om det kan bli kjølige perioder. For nedbør er det størst sannsynlighet for at det vil bli tilnærmet normalt for Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sannsynlighet for at det blir våtere enn normalt, som nær normalt. Ifølge sesongvarselet har Østlandet og Agder stor sannsynlighet for at det blir en sommer med nedbør nær det normale.

Det som regnes som normalt er basert på gjennomsnittsverdien for sesongene i perioden 1993–2016. Samtidig er det i disse delene av landet 50 prosent sannsynlighet for at det blir varmere temperaturer enn vanlig. Det er bare 15 prosent sannsynlig at det blir kaldere enn normalen. På Vestlandet og i Trøndelag er det også mest sannsynlig med nedbør på det normale, men nesten like sannsynlig at det kan komme litt mer regn enn vanlig.

I Nordland, Troms og Finnmark viser sannsynlighetsfordelingen for nedbør at det mest sannsynlig blir regn som normalt eller mer enn normalt. Der er det altså mer uvisst enn ellers i landet. Den nordlige delen av landet har størst sannsynlighet for en mildere, varmere sommer, med 60 prosent. Flere sektorer potensielt har nytte av slike sesongvarsler, som landbruket, kraftprodusenter, reiselivsnæringen og beredskapsaktører i samfunnet.

Kunstig intelligens (KI) er på vei inn i værvarslingen og kan øke kvaliteten i sesongvarslene.





