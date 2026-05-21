Norsk Vann anslår investeringsbehov i vann og avløp på 411-535 milliarder kroner

Norsk Vann anslår et kommunalt investeringsbehov i vann og avløp på mellom 411 og 535 milliarder kroner fram mot 2045. Vann- og avløpstjenestene hører hjemme i totalforsvaret, der sivile og militære ressurser må støtte hverandre i krise og krig.

Mattilsynet er tydeligere på at drikkevann er blitt et mål i krig og at Norge må ruste opp vannforsyningen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) anbefaler vann hjemme, men hjemme trenger vi vann til mer enn å drikke og lage mat. Samfunnet trenger vann til enda mer. Sykehus og sykehjem, skoler og barnehager, brannvesen, dyrehold i landbruket og virksomheter som bruker vann i den daglige driften, er alle avhengige av vann på ulike måter.

Også Forsvaret er avhengig av at det sivile samfunnet rundt fungerer. Soldater trenger drikkevann, og skadde soldater trenger sykehus som virker. Derfor er vann- og avløpstjenestene hjemme i totalforsvaret. Mattilsynet støtter seg fortsatt på Mattilsynets veileder «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen» fra 2017.

Når krise og krig løftes tydeligere fram, må også veilederen vurderes opp mot dagens trusselbilde. Det er bra at DSB arbeider med å avklare kommunenes ansvar i krig. For vann- og avløpstjenestene blir det avgjørende at kommunene også får tydeligere svar på hva de skal planlegge for. Skal de ta høyde for en sikkerhetspolitisk krise i nærområdene, eller for krigshandlinger i Norge?

Skal de planlegge for langvarig bortfall av strøm og svikt i forsyningskjeder? Hva hvis kritisk infrastruktur angripes flere steder samtidig? Og hvor lenge skal vann- og avløpstjenestene holde stand? Kommunene og vannbransjen har mye fagkompetanse.

De kan vurdere vannkilder, anlegg, ledningsnett og sårbarheter og planlegge tiltak for å styrke beredskapen. Men kommunene bør ikke alene måtte definere hvilke krise- og krigssituasjoner de skal planlegge for. Når kommunene vurderer risiko i vann- og avløpstjenestene, er erfaringer fra drift og tidligere hendelser en viktig del av arbeidet. Det gir mening ved uhell, teknisk svikt og naturhendelser.

I krise og krig må de også ta høyde for at noen bevisst kan forsøke å ramme vannforsyningen eller avløpshåndteringen. Planleggingen må også bygge på oppdaterte trusselvurderinger. Vannverk, høydebassenger, pumpestasjoner og andre vann- og avløpsanlegg skal stå i flere tiår. Mye kan sikres bedre senere, men noen valg er vanskelige å rette opp når anlegget først er bygget.

Derfor må staten gi tydeligere svar før kommunene tar valg de skal leve med i lang tid. Slike valg må tas samtidig som kommunene står overfor andre store oppgaver. De må fornye aldrende vann- og avløpsinfrastruktur, oppfylle strengere rensekrav og håndtere presset på å holde gebyrveksten så lav som mulig. Norsk Vann anslår allerede et kommunalt investeringsbehov i vann og avløp på mellom 411 og 535 milliarder kroner fram mot 2045.

Vann- og avløpstjenestene er i stor grad en kommunal oppgave. Det er kommunene som må planlegge, prioritere og vedta mye av det som skal til, innenfor statlige krav og nasjonale rammer. Derfor blir dette politiske valg i kommunene, selv om konsekvensene av svikt raskt kan merkes langt utenfor den enkelte kommune. Lokalpolitikerne må kunne forklare innbyggerne hvorfor noen tiltak går foran andre, hvorfor gebyrene øker og hva som står på spill hvis de lar være.

Vanndunker i boden er fortsatt viktig egenberedskap. Folk bør lagre vann hjemme. Men vann- og avløpstjenestene hører hjemme i totalforsvaret. Da må staten gi tydeligere svar på hva denne kritiske infrastrukturen faktisk skal tåle





