Norsk Vann: Store investeringskrav til vann- og avløp i kommunene

Det er ikke nok med nasjonale oppfordringer om å være forberedt på krise og krig. Staten må gi tydeligere svar på vann- og avløpstjenestetens krav for en sikker drift under slike forhold, ifølge Norsk Vann.

Norsk Vann anslår et kommunalt investeringsbehov i vann og avløp på mellom 411 og 535 milliarder kroner fram mot 2045. Det som utgjør en stor del av dette behovet er vedlikehold og fornying av vann- og avløp infrastruktur.

Dette valget vil ha politiske konsekvenser for kommunene, selv om sviktene kan merkes langt utenfor den enkelte kommune. Kommunen må vurdere og priotre ulike tiltak, og da kan det være aktuelt at gebyrene øker for å finansiere de nødvendige endringene. Det er lokalpolitikerne som står bak denne beslutningen, og innbyggerne har krav på klar informasjon om de ulike valpene





