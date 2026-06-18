Norsk VM-suksess vekker oppsikt og dansk misunnelse

Norge imponerer i VM, men dansk sportsredaktør er lei av den norske feiringen.

Det er ellevill VM-feber i Norge om dagen, og landslaget har virkelig satt seg i respekt. Etter en imponerende seier mot Irak i åpningskampen har både laget og de norske supporterne fått internasjonal oppmerksomhet.

Spesielt den norske roingen på tribunen har blitt et samtaleemne verden over. Dagen etter Irak-seieren prydet norske fans forsidene til flere amerikanske aviser, og bilder av de rødkledde supporterne som roer i takt spredte seg raskt i sosiale medier. Dette unike uttrykket for nasjonal stolthet har fanget interessen til fotballfans globalt, og mange lurer på hvordan dette fenomenet oppsto. Men den norske suksessen har også vakt oppsikt hos våre danske naboer.

Sportsredaktøren i den danske avisen B.T. , Lasse Vøge, uttrykker en viss irritasjon over nordmennenes feiring. Han mener at den norske roingen er en variant av den danske Sejle-op-ad-åren og islandske huh-klappet, og stiller spørsmål ved originaliteten. Jeg unner nordmennene denne opplevelsen, det er jo ikke noe de er vant til, sier Vøge, men legger til: Alt med måte.

Han undrer seg over hva annet Norge har å by på utover roingen, og ser frem til de kommende kampene mot Senegal og Frankrike for å se om laget kan opprettholde suksessen. VM-feberen fortsetter i Norge med stor intensitet. Neste uke venter kamper mot Senegal tirsdag og Frankrike fredag, og forventningene er skyhøye. Landslagets sjef, Ståle Solbakken, har fått mye ros for taktikken som har ført til seier, og spillerne har vist enormt samhold.

Supporterne bidrar med sin unike energi, og mange håper at roingen blir et varemerke for norsk fotball i årene som kommer. Selv om den danske kommentaren har skapt litt debatt, er den norske stoltheten over lagets prestasjoner og fansens kreativitet stor. Alt tyder på at VM-eventyret bare har begynt for Norge, og verden følger spent med





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