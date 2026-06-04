Norsk VM‑tropp tar av fra Gardermoen - Haaland og Ødegaard på vei til Greensboro

Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av landslaget reiser med charterfly til VM‑basen i USA. Flyet ble fulgt av flere tusen på Flightradar24, og trener Ståle Solbakken legger vekt på søvnstrategi og miljøkompensasjon.

Det norske herrelandslaget var i full beredskap for å ta av fra Gardermoen til sin VM-base i Greensboro, North Carolina, tidlig tirsdag morgen. Blant de som sto på rampen var stjernespilleren Erling Braut Haaland fra Manchester City og lagkapteinen Martin Ødegaard fra Arsenal.

Ødegaard ga landslagssjef Ståle Solbakken en kort, men hjertelig klem før de steg ombord i det charterte Boeing‑757‑flyet{ } fra Icelandair{ } ærb-­dyktig innredet med full business‑class. På trinnene som ledet opp til flyet var det skrevet "Lykke til! Alt for Norge" i store hvite bokstaver, en liten gest som fikk flere av de medreisende til å ta bilde med mobilkameraet. Haaland delte flere glimt fra flyet på Snapchat, der han skrev "Let's go!

" sammen med et bilde av den brennende flyturen. {} Flyet rullet ut av rullebanen klokken 17.16 og ble kort tid etterpå oppdaget av over 8 000 brukere av Flightradar24, som fulgte hvert eneste manøvreringsskritt mens flyetforlot Oslo Lufthavn Gardermoen. Når flyet løftet klokken 17.26, var den norske VM‑troppen på vei til en lang, 10‑timer‑lang transatlantisk flyvning med mellomlanding i Bangor, Maine, før de endeligrettet seg mot Greensboro.

På det tidspunktet var tidsforskjellen seks timer - et faktum som påvirker både ankomsttid og søvnrytme. Solbakken har understreket at lagets strategi er å holde seg våkne så lenge som mulig under flyturen, slik at de kan sove umiddelbart ved ankomst.

"Hvis vi klarer å holde oss våkne på flyet, er vi trøtte når vi kommer fram, og det er planen," sa han på en pressekonferanse. Han refererte også til en lignende langreise med landslaget i 1997, da en tur til Australia tok mer enn 24 timer med mange stopp på veien. Selv om trenerteamet har klare mål for søvn og restitusjon, er de også forberedt på at noen av de unge spillerne kan slappe av underveis.

Keepertrener Frode Grodås ble spøkt med som den første som sannsynligvis vil falle i søvn - en spøk som I Greensboro vil laget bo i et spesielt oppsatt hotell som er tilpasset VM‑behovene, med omfattende fasiliteter for restitusjon, analyse og mediedekning. Dagbladet har vært innne i lokalene og rapportert at rommene er utstyrt med både massører, fysioterapeuter og et eget rom for videogjennomganger av taktikk.

I tillegg har hver spiller fått en personlig nøkkelbrikke som gir tilgang til både treningsfasilitetene og den digitale plattformen for individuell belastningsmonitorering. Dette skal sikre at spillerne holder seg i toppform gjennom turnringen, samtidig som de får den nødvendige hvilen. Det er også blitt lagt stor vekt på miljøaspekten på reisen - til tross for at fly er den mest CO₂‑intensive transportformen, har laget valgt en flyoperatør som kompenserer utslippene gjennom sertifiserte klimaprogrammer.

På denne måten håper de å balanse de nødvendige reisekostnadene med deres gjentatte uttalte miljøengasjement





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotball VM 2026 Erling Haaland Martin Ødegaard Ståle Solbakken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EU-kommi­sjonen vil lempe på utslipps­regler for olje og gass etter norsk pressBeslutningen kommer etter samlet press fra USA, Norge og petroleumssektoren.

Read more »

EU-kommi­sjonen vil lempe på utslipps­regler for olje og gass etter norsk pressBeslutningen kommer etter samlet press fra USA, Norge og petroleumssektoren.

Read more »

Norsk fotballlandslag reiser til VM i USADet norske fotballandslaget, inkludert stjerner som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, har Ankommet Gardermoen for å reise til VM i USA. De skal fly med et chartret Boeing 757 VIP fra Icelandair med full business class, via Bangor Maine, til Greensboro der de skal ha sin VM-base. Landslagssjef Ståle Solbakken håper holdes våkne gjennom flyturen for å justere hygiene lett.

Read more »

Ståle Solbakken, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og resten av landslaget ankommer USA for VMStåle Solbakken, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og resten av landslaget ankommer USA for VM. De ankommer med sitt innleide Boeing 757-fly og skal ha base på Grandover Resort i Greensboro, Nord-Carolina.

Read more »