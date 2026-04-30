Norske aktivister i Gaza-konvoi stoppet av israelske militærbåter

Global Sumud Flotilla bekrefter at israelske militærbåter stoppet deres Gaza-konvoi med lasere og våpen. Fem nordmenn er blant aktivistene som forsøker å bryte blokaden og levere nødhjelp til Gaza. Organisasjonen kritiserer Israels aksjon som terror og ulovlig.

Organisasjonen Global Sumud Flotilla, som står bak Gaza -konvoien, har bekreftet opplysningene til VG. På plattformen X skriver de at de ble stoppet av militærbåter som identifiserte seg selv som Israel og rettet lasere og våpen mot dem.

Aktivistene om bord skal ha blitt beordret til å gå ned på alle fire. Organisasjonens norske talsperson Susan Abdallah opplyser til VG at fem nordmenn deltar på ulike båter i konvoien. Hun understreker at båtene er på vei for å bryte blokaden rundt Gaza og frakte nødhjelp til området. Båtene befinner seg i internasjonalt farvann og har ikke gjort noe ulovlig.

Ingen av aktivistene er bevæpnet, og det er ikke ulovlig materiale om bord, ifølge Abdallah. Hun mener det israelske militærets aksjon er et forsøk på å terrorisere og stoppe konvoien. Det vi gjør er ikke ulovlig. Det er okkupasjonen i Gaza som er ulovlig, sier hun.

Det israelske forsvaret har bekreftet overfor Haaretz at de jobber med å ta kontroll på skipene. Konvoien består av flere båter med aktivister fra ulike land som ønsker å levere medisinsk utstyr, mat og andre nødvendige varer til Gaza. Ifølge Abdallah er det en humanitær aksjon som skal gi støtte til de sivilbefolkningene som lider under blokaden. Hun kritiserer Israel for å bruke militær makt for å forhindre at nødhjelpen kommer frem.

Det er en klar overtramp av internasjonal lov, og vi vil fortsette å kjempe for å få hjelpen til de som trenger det, sier hun. Det israelske forsvaret har ikke kommet med noen ytterligere kommentarer til situasjonen, men det er klart at spenningen i området er høy. Konvoien har vært planlagt i lang tid, og aktivistene har forberedt seg på ulike scenarioer.

De er bestemte på å nå Gaza og levere hjelpen, selv om det betyr å utfordre den israelske blokaden. Dette er ikke første gang en slik konvoi forsøker å bryte blokaden, men det er første gang en norsk organisasjon står så sterkt bak en slik aksjon. Abdallah understreker at de vil følge alle sikkerhetsforanstaltninger og at de ikke vil bruke vold for å nå målet sitt.

Vi vil fortsette å jobbe fredelig for å få hjelpen til Gaza, og vi håper at det internasjonale samfunn vil støtte oss i denne kampen, avslutter hun





