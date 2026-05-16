Norske forskere utvikler miljøvennlige batterier av aluminium og salt

Forskere ved NTNU og Sintef jobber med å erstatte litium i batterier med billigere og mer bærekraftige materialer som aluminium og natrium for å skape en grønnere energifremtid.

Jakten på det perfekte batteriet er ikke bare en kamp som utspiller seg i gigantiske fabrikker i Asia. I norske laboratorier pågår det nå et omfattende arbeid for å finne nye materialer som kan gjøre energilagring lettere, rimeligere og langt mer miljøvennlig enn dagens løsninger.

Ved NTNUs Institutt for materialteknologi leder professor Ann Mari Svensson et team som bygger små testbatterier helt fra bunnen av. Etter mange år med fokus på litiumionbatterier, har forskningsmiljøet nå rettet blikket mot kombinasjonen av aluminium og grafitt. Dette er materialer som er betydelig billigere og mer tilgjengelige enn litium, noe som kan endre hele økonomien i batteriproduksjon dersom teknologien lar seg oppskalere. Litiumion-batterier har utvilsomt revolusjonert hverdagen vår siden 90-tallet.

Vi finner dem i alt fra mobiltelefoner og bærbare datamaskiner til moderne elbiler. Men teknologien har sine klare begrensninger. Batteriene er tunge, rekkevidden for kjøretøy kan alltid forbedres, og sikkerhetsrisikoen ved brann er en konstant bekymring. Enda mer problematisk er råvaretilgangen.

Produksjonen krever store mengder metaller som nikkel og kobolt, som ofte utvinnes under etisk tvilsomme forhold i gruver med store miljømessige skadevirkninger. Selv litiumutvinningen etterlater seg et betydelig miljøavtrykk. Dette skaper et press for å finne alternativer som ikke bare er teknisk overlegne, men også moralsk og økologisk forsvarlige. Utviklingsprosessen for nye batterityper er preget av ekstremt tidkrevende arbeid og en metodikk basert på prøving og feiling.

På laboratoriet ved Gløshaugen produserer forskerne små såkalte 'coin cells', som minner om knappebatteriene man finner i fjernkontroller. Ved å bruke disse små enhetene kan de teste materialkombinasjoner i liten skala. Prosessen innebærer at batteriene lades opp og ut hundrevis eller tusenvis av ganger før de åpnes for grundig analyse. Ved hjelp av avanserte SEM-mikroskoper, eller scanning electron microscopes, kan forskerne studere overflaten av grafitten for å se etter reaksjonsprodukter.

Kjemiske analyser brukes for å identifisere hvilke bindinger som er dannet, noe professor Svensson beskriver som et komplekst puslespill hvor hver brikke må passe perfekt. Et batteri består av to elektroder, en anode og en katode, med en elektrolytt imellom. I et litiumbatteri vandrer ionene mellom disse polene mens elektronene leverer strøm gjennom en ytre krets. Utfordringen med å erstatte litium er at alle komponentene må fungere sammen.

Selv om man finner en effektiv anode av aluminium, må man samtidig finne en elektrolytt som er både lett og billig, samt en katode som er kompatibel. Materialene må være termisk stabile for å unngå brann, ha lav vekt for å øke effektiviteten, og kunne produseres i industriell skala. Selv moderne MD-simuleringer, hvor datamaskiner beregner hvordan atomer beveger seg, er foreløpig ikke gode nok til at man kan designe et optimalt batteri utelukkende digitalt.

Samtidig som aluminium forskes på, er natriumion-batterier allerede på vei ut i verden. Natrium er en lett tilgjengelig ressurs som finnes i vanlig bordsalt og bakepulver. Dette alternativet ligner på litiumteknologien, men er noe tyngre. Ved Sintef Energi jobber seniorforsker Fride Vullum-Bruer for å styrke den norske kompetansen og industrien innen dette feltet.

Hun påpeker at Asia, med Kina, Sør-Korea og Japan i spissen, har hatt et enormt forsprang i utviklingen av elbilbatterier. For at Norge og Europa skal forbli konkurransedyktige og bærekraftige, er det avgjørende at forskningen fortsetter med høy intensitet for å finne løsninger som er mindre avhengige av kritiske råmaterialer fra utlandet





