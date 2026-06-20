Norske fotballfruer knuser gamle fordommer med egne karrierer

I kontrast til det tradisjonelle bildet av passive trofé-fruer, viser dagens norske fotballfruer seg som hardtarbeidende karrierekvinner med egne bedrifter og prosjekter.

I en tid hvor fotballfruer som Victoria Beckham og Cheryl Cole dominerte mediebildet, ble de ofte fremstilt som passive trofé-fruer med en hverdag fylt av shopping og luksus.

Men dagens norske fotballfruer er en helt annen historie. De vekker oppsikt verden over med sine egne karrierer og bedrifter, og utfordrer gamle fordommer. Professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, Gunn Enli, forteller at dette reflekterer tiden vi lever i. Det forventes at begge kjønn har karrierer uavhengig av partnerens inntekt.

Å være yrkesaktiv handler ikke bare om penger, men om tilknytning til en bransje og et profesjonelt liv utenfor hjemmet. Ta for eksempel Marte Köpp, kona til Brentford-spiller Kristoffer Ajer. Hun er modell, influenser og forretningsutvikler hos tech-selskapet Rippler. Paret giftet seg i Roma i 2023 og har datteren Nora.

Eller Helene Spilling, kjæresten til Arsenal-stjernen Martin Ødegaard. Hun er gründer, danser, influenser og mamma til lille Matheo. I tillegg til å delta i Mesternes mester, har hun startet en hekle-hobby hvor hun lager fargerike oppskrifter, blant annet VM-hatter. Karianne Espedal, kjæreste med Torbjørn Lie i Bologna, er utdannet fysioterapeut og driver egen praksis.

Hun sier til NRK at hun lever et helt vanlig liv med master-skriving, trening og middagslaging. Kristin Beltestad, gift med Wolverhampton-spiller David Møller Wolfe, jobber med markedsarbeid i WPS Næringsmegling og satser hardt på fitness-bølgen Hyrox. Isabel Haugseng Johansen, samboer med Erling Braut Haaland, er tidligere fotballspiller, nybakt mor og ambassadør for gullsmeden Langaard. Disse kvinnene balanserer familieliv, reising og egne karrierer med en imponerende energi.

Mens landslagsgutta har store prosjekter i utlandet, sikrer flere av fotballkjærestene eksklusive sponsoravtaler på egen hånd. Morten Thorsbys kone Sara giftet seg i Ålesund og planlegger bryllupsreise etter VM. Helene Spilling deler hektiske dager med sønnen Matheo, men finner også tid til nye lidenskaper. Karianne Espedal påpeker at livet i Italia er normalt og kanskje kjedelig, med Torbjørn som må slappe av etter trening.

Det moderne synet på fotballfruer handler om likeverd og muligheten til å følge egne drømmer, uavhengig av partnerens suksess. De norske fruene viser at det er fullt mulig å være både støttende partner og selvstendig karrierekvinne





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