Norske investorer sikrer seg oljekuppet i Venezuela

Flere norske investorer har posisjonert seg i venezuelansk olje gjennom svenske Keo Capital. Oljeeksponeringen ligger i datterselskapet Keo Energy, som eier andelen i det venezuelanske oljeselskapet PetroUrdaneta.

Flere norske investorer har posisjonert seg i venezuelansk olje gjennom svenske Keo Capital , som tidligere het Maha Capital og skiftet navn i juni etter oppkjøpet av fintech-selskapet Keo World.

Nå melder Financial Times at oljevirksomheten kan bli børsnotert i USA. Oljeveteranen Kjetil Solbrække, tidligere Norwegian-styreleder Svein Harald Øygard, Halvard Idland, som har bakgrunn fra Aker, DOF, DNB, Plural og Pareto sitter sammen i DBO Invest som tredje største aksjonær i Keo Capital. Oljeeksponeringen ligger i datterselskapet Keo Energy, som eier andelen i det venezuelanske oljeselskapet PetroUrdaneta.

Ifølge Keo Capital holder konsernet i dag en indirekte eierandel på 24 prosent i PetroUrdaneta, med en bindende avtale om å øke andelen til 40 prosent. Melder nå at Miami-baserte Lionheart Capital har innledet samtaler om å slå sammen sitt børsnoterte selskap Lionheart Holdings med nettopp Keo Energy. Sammen skal de noteres på Nasdaq-børsen til en verdsettelse på rundt én milliard dollar, tilsvarende 9,5 milliarder kroner.

Planen er å skape det første Nasdaq-noterte selskapet som gir investorer direkte tilgang til venezuelansk olje, ifølge avisen. Svein Harald Øygard, Halvard Idland og Kjetil Solbrække er storeiere i et selskap som sitter på gullkantet deal i Venezuela. Nå vil nordmennene sikre seg oljekuppet. Kildene understreker samtidig at ingen avtale er ferdig, og at samtalene fortsatt kan falle fra hverandre.

Interessen må sees i lys av at Donald Trump i januar styrtet Nicolás Maduro og åpnet landets oljesektor for utenlandsk kapital. Siden har giganter som Repsol, Eni og Shell inngått avtaler etter at USA lempet på sanksjonene, og Trump har oppfordret til investeringer på 100 milliarder dollar for å bygge opp igjen oljeindustrien. Verdiene er betydelige.

PetroUrdaneta produserer i dag bare rundt 2.000 fat om dagen, men ifølge en investorpresentasjon Financial Times har sett, kan produksjonen øke til 54.000 fat oljeekvivalenter daglig innen 2029 med nye investeringer. Potensialet for milliardverdier er ikke vanskelig å se for seg, har Solbrække tidligere sagt til Finansavisen. Svein Harald Øygard og hans to norske kompanjonger har allerede fått med seg en oppgang på 160 prosent på tre måneder. Nå kjøper store investorer aksjer 60 prosent over børskurs.

På mandag starter produksjonen i gullgruven i Arizona. Svein Harald Øygards utrolige liv som investor toppes av en historie fra Det ville vesten. Svein Harald Øygards Maha Capital fusjonerer og henter kapital til 4 ganger børskursen. En av de beste avtalene vi har sett, sier oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen





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