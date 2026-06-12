Norske IT-konsulenter satser stort på KI til tross for fallende inntekter

Fire store norske IT-konsulentselskaper opplever fallende omsetning og marginer, men øker satsingen på kunstig intelligens og forretningsomstilling.

De fire store IT-konsulentselskapene Bouvet , Itera , KnowIT og Webstep opplever en paradoksal situasjon. Omsetningen faller, og marginene krymper, samtidig som lederne øker satsingen på kunstig intelligens og strategisk risiko.

I første kvartal i år rapporterte alle fire lavere inntekter sammenlignet med fjoråret: Itera ned 4 prosent, Webstep ned 11,3 prosent, Bouvet ned 3,5 prosent og KnowIT ned 9 prosent. Driftsmarginene følger samme trend: Iteras EBIT-margin falt fra 9,1 til 7,5 prosent, Webstep fra 9,6 til 7,6 prosent, Bouvet fra 14,4 til 12,3 prosent, og KnowIT fra 4 til 3 prosent. Likevel ser konsernsjefene optimistisk på fremtiden og legger frem ambisiøse planer for å omstille forretningsmodellene.

Konsernsjefene forklarer nedgangen med geopolitisk usikkerhet, makroøkonomiske forhold og et krevende marked. Arne Mjøs i Itera peker på tre år med ustabilitet og en tapsavsetning på 3 millioner kroner fra et islandsk prosjekt. Per Gunnar Tronsli i Bouvet beskriver et mer krevende marked, men påpeker at etterspørselen tok seg opp i løpet av kvartalet. KnowIT fremhever avventende investeringsvilje hos kunder, mens prisøkningene ikke kompenserer for lønnskostnadsveksten.

Webstep kaller kvartalet krevende og forklarer inntektsfallet med færre konsulenter og lavere utnyttelsesgrad i et marked med overkapasitet. For å møte utfordringene iverksetter selskapene tiltak for å forbedre drift og margin. Itera har et operativt forbedringsprogram som skal øke marginen med 1,6 til 1,8 prosentpoeng fra andre kvartal, gjennom enklere driftsmodell, strengere kostnadskontroll og bedre kapasitetsutnyttelse. KnowIT fokuserer på kostnadsbesparelser, omstilling og mer presis allokering av kapasitet.

Webstep og Bouvet strammer inn på bruk av underkonsulenter og rekruttering. Webstep lar stillinger stå tomme og skjerper kravene til konsulentrollen, mens Bouvet prioriterer erfarne ressurser i etterspurte fagområder. Alle konsernsjefene har skrevet egne innlegg i rapportene, og disse viser tydelig at forretningsmodellene er i endring. Kundene søker partnere som kan ta ansvar for den digitale kjernen, og KI står sentralt.

Itera lanserer Cloud & Application Services som vekstmotor og har inngått en treårig avtale verdt 28 millioner kroner der de tar fullt ansvar for kundens applikasjonsportefølje og skyplattform. KnowIT har etablert et eget forretningsområde kalt Products for IP-baserte plattformer og tjenester, og bygger opp et nytt ERP-miljø. Bouvet har inngått rammeavtaler med Kystverket, Stavanger kommune og Nye Veier for langsiktig utvikling av dataplattformer, datasjøer og samfunnskritiske systemer med KI som nøkkelkomponent.

Webstep erkjenner at selskapet må redesignes og bygger en mer strukturert salgsorganisasjon med bransjeledelse, satser på rammeavtaler som hovedleverandør, og utvikler KI-sentrerte tjenester på toppen av data- og skyprosjekter. Kunstig intelligens er den røde tråden i alle ledernes fremstillinger. Itera har den mest ambisiøse KI-historien: Konsernsjef Mjøs beskriver hvordan tradisjonell SaaS erstattes av modeller der intelligens blir det naturlige grensesnittet fremfor applikasjoner. Han illustrerer med et storkundeprosjekt der KI-agenter i stor skala erstatter SAP med en skreddersydd løsning.

Itera ønsker å være integrasjonspartneren som kobler KI inn i kritiske systemer og håndterer endringsledelsen for å realisere verdien. Bouvet fokuserer på konkrete leveranser som KI-assistent i saksbehandling, KI-agent for dokumentproduksjon, og dataplattformer for energi, avfall og veisektoren, med sikkerhet, personvern og ansvarlighet som gjennomgående prinsipper. Webstep og KnowIT utvikler også KI-baserte tjenester, men med ulik grad av modenhet.

Samlet sett viser rapportene at de fire selskapene er i en transformasjonsfase der KI blir kjernen i forretningsmodellen, til tross for kortsiktige økonomiske utfordringer





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